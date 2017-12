Seúl sugiere un retraso de maniobras a EE.UU. antes de los JJ.OO. de Invierno

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha sugerido a EE.UU. retrasar sus maniobras militares anuales para que no coincidan con los JJ.OO. de Invierno que arrancan en febrero en el condado surcoreano de PyeonChang y rebajar así la tensión con Corea del Norte.

"Existe la posibilidad de que Corea del Sur y EEUU estudien un aplazamiento de los maniobras. He hecho esta sugerencia a Estados Unidos y Estados Unidos la está estudiando", dijo Moon en una entrevista concedida el martes a la cadena estadounidense NBC en respuesta a una opción que Seúl lleva barajando desde noviembre.

Un portavoz de la oficina presidencial surcoreano citado por la agencia de noticias Yonhap subrayó hoy, no obstante, que Moon dejó claro que un hipotético retraso de las maniobras Key Resolve y Foal Eagle, que Seúl y Washington suelen iniciar a finales del invierno en suelo surcoreano, dependería "del comportamiento de Corea del Norte".



También explicó que el aplazamiento se limitaría a la "celebración pacífica de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos" y que no se baraja por el momento ninguna otra modificación con respecto a estos ejercicios anuales.

Tanto Pekín como Moscú han propuesto a los aliados "congelar" la celebración de estas maniobras a cambio de que Pyongyang haga lo propio con su programa nuclear y de misiles.



Por su parte, el Ministerio de Defensa surcoreano aún no ha adoptado ninguna postura oficial con respecto a los comentarios del presidente Moon, según explicó un portavoz consultado por Efe.

Corea del Norte condena cada año la ejecución de estas maniobras, ya que considera que constituyen un ensayo para invadir su territorio, y es habitual que responda con lanzamientos de misiles balísticos.



Por ello Seúl, que ha bautizado la cita de PyeongChang 2018 como "los Juegos de la Paz", lleva meses barajando un retraso para evitar una acción que comprometa la celebración del evento.



Las maniobras de combate Foal eagle -que duran dos meses- y los juegos de guerra Key resolve -de diez días- que Washington y Seúl suelen arrancar cada año en torno a marzo (en 2017 lo hicieron el 1 y el 13 de marzo, respectivamente).



Por su parte, los Juegos de PyeongChang, condado situado a unos 70 kilómetros de la militarizada frontera con Corea del Norte, se celebran entre el 9 y el 25 de febrero, mientras que la cita paralímpica se disputa del 9 al 18 de marzo.