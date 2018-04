Conozca los servicios que el SRI brindará únicamente en línea a partir del 2 abril de 2018

Desde este lunes, el 2 de abril del 2018, se incrementarán los servicios del SRI que se realizarán únicamente a través de Internet. Así lo informó la institución en un comunicado.

“Progresivamente, entre abril y julio de 2018, varios servicios que brinda la Administración Tributaria a la ciudadanía, se realizarán únicamente a través de SRI en Línea en www.sri.gob.ec”, señaló la Institución.



El SRI (Servicio de Rentas Internas) estima que al finalizar el 2018, se atenderán alrededor de 500 000 contribuyentes adicionales a través de su portal Web. “Con la implementación de más servicios en línea, la Administración Tributaria continúa facilitando el cumplimiento de las obligaciones”, señaló.

Los servicios que se brindarán únicamente a través de SRI en Línea son:



A partir del 2 de abril:



- Recuperación de claves

- Emisión y entrega de los certificados de:

- Reimpresión del RUC

- Establecimientos del RUC de personas naturales y sociedades - No inscripción en el RUC

- Historial de autorizaciones de comprobantes

- Historial del RUC

- Cumplimiento tributario y de prescripción de herencias y legados.



A partir del 2 de mayo:



- Solicitud de suspensión del RUC para ecuatorianos y extranjeros residentes, a excepción de solicitudes de personas fallecidas o extranjeros no residentes.



A partir del 1 de julio:



- Actualización del RUC de personas naturales y sociedades como el nombre comercial o de fantasía, datos de ubicación del domicilio, datos de ubicación del representante legal, actualización de datos del contador, dirección del establecimiento matriz y adicionales, medios de contactos del establecimiento matriz y adicionales, actualización del tipo de establecimiento (adicionales) y el cierre de establecimientos.



En el portal web se podrán actualizar las actividades económicas de los contribuyentes, pero no aplica para las actividades cuyo requisito deba ser validado con el ente regulador, estas son: actividades de transporte, educación, profesionales, artesanos, entre otros.



Para acceder a los servicios en línea, el contribuyente debe contar con la clave de uso de medios electrónicos, esta debe solicitarse personalmente en una agencia del SRI. Si solo se le olvidó la clave puede recuperarla en la opción “Recuperar contraseña” en SRI en Línea.



El SRI señaló que trabaja para simplificar los trámites tributarios y seguirá desarrollando alternativas digitales que permitan facilitar el cumplimiento de las obligaciones.