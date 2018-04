El Servicio de Rentas Internas condonó USD 32,1 millones en deudas

LEA TAMBIÉN

Los contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes de pago de hasta USD 37 500 cuentan con dos incentivos.

El mes pasado (marzo del 2018), el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una resolución y dio de baja las obligaciones de hasta USD 187,50 -incluidos el tributo, intereses y multas- de 994 122 contribuyentes, ya sean personas naturales o empresas.



Los beneficiarios fueron contribuyentes con deudas prescritas o en mora por un año o más, sin importar que se haya iniciado o no una acción coactiva por parte del SRI.



La entidad consideró títulos de créditos, liquidaciones, resoluciones y más documentos de obligaciones tributarias rela­cionados con el impuesto a la renta (IR), valor agregado (IVA), matriculación, etc.



Este incentivo se estableció en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, vigente desde este año.



La resolución que detalla los beneficiarios se encuentra disponible en la Gaceta Tributaria del SRI. Según la entidad, también se han enviado comunicaciones directas a los contribuyentes para que conozcan la nueva disposición.



Eugenia es contadora, hace dos años trabajó como profesional independiente y emitía facturas por su servicio. Cuando encontró nuevamente trabajo se descuidó de realizar la declaración del IVA de dos meses del 2016. Su deuda fue creciendo por los intereses y llegó a USD 80. Gracias a reforma, ya no pagará ese valor.



El sacrificio para el Fisco por la condonación de estas deudas suma USD 32,1 millones.



El beneficio también aplicó para deudas de hasta USD 187,5 en prefecturas y municipios.



Otro incentivo dispuesto con la nueva Ley es que los contribuyentes con deudas tributarias de entre USD 187,5 y 37 500 (incluidos tributo, intereses y multas) podrán presentar una solicitud para acogerse a un plan de pagos.



El SRI emitió la normativa para la aplicación de este beneficio también en marzo.



El plan de pagos es de máximo cuatro años, con cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, hasta cumplir con el pago del 100% de la obligación tributaria.



La oferta de pago inmediato no debe ser menor al 10% del saldo de la obligación.



La normativa señala que el incumplimiento de una de las cuotas del plan de pagos dará por terminado el acuerdo y se iniciarán las correspondientes acciones de cobro.



Para acceder al beneficio, los interesados deben acercarse a las oficinas del SRI hasta el 25 de junio de este año y presentar una solicitud.



Según Gabriela Céspedes, propietaria de un negocio de asesoría tributaria ubicado en Quito, hace falta difundir más el beneficio, ya que hasta el momento solo el 15% de sus clientes le han consultado sobre este proceso.



Dentro de la reforma económica que el presidente Lenín Moreno anunció a inicios de este mes y que presentará en los próximos días a la Asamblea, también se han considerado otros beneficios para disminuir la carga de deudas en los contribuyentes. El Gobierno plantea la remisión del 100% de los intereses, multas y recargos para empresas.



El año pasado, la Asamblea aprobó la Ley de Reactivación Económica, que fijó dos beneficios para facilitar el pago de obligaciones tributarias. El SRI busca así bajar un monto por USD 4 600 millones, que no han podido ser recaudados debido a juicios tributarios.