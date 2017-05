Sergio Garnica: ‘En las obras solo hemos constatado que está Acciona’

El 28 de abril de 2017, el alcalde de Quito anunció que Odebrecht dejaba definitivamente el consorcio que construye el Metro de Quito. Un día antes, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Metro, el concejal Sergio Garnica (independiente) le pedía explicaciones al Alcalde sobre una carta de Odebrecht en la que aseguraba que ese proceso quedaba suspendido.

El 4 de mayo se reunirá el Concejo y se hablará sobre esa carta, pero también sobre las revelaciones de la Revista Semana de Colombia, que afirma que Acciona habría abandonado la puja por el contrato del dragado del río Magdalena, en Colombia, (que quedó en manos de Odebrecht), para luego vincularse en el ­consorcio para construir el Metro de Quito.



¿Qué prevé hacer respecto de las revelaciones de la revista Semana?

Voy a poner una carta para que en la sesión del Concejo se nos dé más información, y que se garantice desde la ­Municipalidad que se abra toda la información posible para esclarecer lo que acontece. Aquí no puede quedar ninguna duda frente a estos procesos, y más cuando hay un reconocimiento de ilícitos en Latinoamérica por parte de Odebrecht.



¿Qué le parece la posibilidad de que Odebrecht salga del consorcio que construye el Metro?

Advertimos oportunamente de las posibles complicaciones que se podrían dar al adjudicar el contrato a la empresa Odebrecht, y lo advertimos por escrito con un sinnúmero de documentos, en virtud que el escándalo de corrupción no salta luego de la firma del contrato sino mucho antes. Ya era un tema que se venía venir, sobre los escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht en Latinoamérica. Yo presenté una carta diciendo que si se persiste en adjudicar el contrato a esta empresa, al menos que se deje una cláusula en el ámbito contractual, para que uno de los dos pudiera salir, que es lo que se ha evidenciado en los últimos días y que posibilitaría la salida de Odebrecht.



¿Qué pasa con la decisión de Odebrecht de sus­pender la cesión de sus ­acciones en el consorcio?

Lo que sorprende es que frente a la autorización de la cesión -requerida el 19 de octubre de 2016 por parte del consorcio Acciona-Odebrecht- hay una nueva comunicación suscrita el 18 de abril del 2017 por el representante legal de la constructora, Norberto Odebrecht, en donde manifiesta que la cesión queda suspendida sin perjuicio de las consultas pertinentes realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano, las cuales serán validadas en caso de que las partes decidan retomar las negociaciones.

Entonces, frente a esto, antes que el Alcalde se pronunciara el viernes, el jueves 27 de abril le presenté un oficio con tres preguntas: ¿hay una objeción de los organismos multilaterales (que financian la construcción del Metro) a la reconformación del consorcio?, ¿existe un pronunciamiento de los multilaterales sobre la suspensión de la salida de Odebrecht? y ¿ha tomado alguna acción res­pecto de estos temas?



Es, entonces, ¿un tema ­solo entre privados ?

Sabemos que el tema del consorcio es un tema entre privados, pero al requerir la no objeción de los organismos multilaterales hay vía libre para que Acciona asuma

el consorcio.



Si Odebrecht dice que una semana antes envió el comunicado de que se suspende la cesión de derechos a Acciona para su salida, ¿cómo explica queel Alcalde haya seguido adelante con el proceso?

Esa fue mi inquietud. El documento de Odebrecht menciona que frente a lo requerido para la cesión queda suspendido, pero sin perjuicio de las acciones posteriores realizadas por la Alcaldía. Esto, a mi modo de ver, es un tema interno, no sé cómo sea el manejo a nivel del consorcio, pero tiene que dilucidarse a la brevedad posible, para ver cuál va a ser el destino o el futuro de esta cesión de acciones.



¿Actuó bien el Alcalde ?

Creo que sí. Porque la carta de suspensión de la cesión está firmada solo por Odebrecht, entonces hay que pre­guntar si Acciona está de acuerdo con esto.



¿Odebrecht sigue trabajando en el Metro?

Al menos en las inspecciones que yo he realizado en la Comisión de Fiscalización del Metro, junto con los representantes de los cinco colegios de profesionales, hemos visto que las obras están ejecutando los equipos de Acciona. De Odebrecht no hemos visto ni un logo, ni una insignia dentro de las obras. En la inspección hemos constatado que no hay nada que diga Odebrecht, sino Acciona. Y una cosa, para tranquilidad de los ciudadanos, la construcción del Metro está dentro de los cronogramas, no hay ningún tipo de demora en la obra.



¿Usted ha tenido acceso con la gente de Odebrecht?

No he tenido la oportunidad jamás de hablar con ellos. Lo que hemos hecho es un seguimiento y hemos pedido todo por escrito, porque este tema va a ser judicializado tarde o temprano. ¿En qué sentido? De las investigaciones, con la apertura que estoy manifestando, la Fiscalía puede requerir toda la información. Y qué mejor que nosotros dejemos por escrito cuál ha sido nuestra participación en condiciones de fiscalizadores.



¿Tiene futuro la obra del Metro?

Hasta ahora no ha tenido ningún retraso. La tuneladora La Guaragua llegó a la estación de la Jipijapa, con total éxito y sin inconvenientes. Hay otro punto a favor, la incorporación de una tercera tuneladora que han dicho que es sin costo para el proyecto y que ellos (el consorcio constructor) lo asume, para garantizar los tiempos de construcción establecidos en el contrato, que de lo contrario les generaría una multa gigantesca. Esperemos que no, pero nada está dicho... espe­remos que la afectación por todos los escándalos de corrupción no paralicen la obra. Pero hasta el momento no ha habido incidencia.





* Sergio Garnica es conce­jal independiente. En agosto del 2015 no votó a favor del nuevo endeudamiento del Metro y dejó el movimiento Vive en diciembre de ese año. Fiscaliza al Metro junto con los colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Economistas, Ingenieros Eléctricos y la Cámara Industrial de la Construcción.