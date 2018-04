La Senescyt prevé ofertar 30 000 cupos para carreras de tercer nivel, en modalidad virtual

LEA TAMBIÉN

Hasta julio de este 2018, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) prevé hacer la convocatoria para ofrecer 30 000 cupos en programas de educación superior, bajo la modalidad virtual.

Así lo señaló Augusto Barrera, titular del organismo, este jueves, 19 de abril del 2018. El anuncio se hizo durante la firma de dos convenios para fortalecer la oferta académica superior en línea. Los acuerdos se firmaron con cinco universidades públicas y con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel).



El objetivo, según Barrera, es incrementar y diversificar las opciones de carreras. Con esto, se busca disminuir la brecha de acceso a la educación superior y brindar alternativas a los jóvenes que residen en localidades alejadas. “Si se cierran las brechas estructurales no habrá condiciones propicias para que se cometan actividades ilícitas, en zonas donde no hay presencia del Estado”.



El convenio fue suscrito por los rectores de las universidades: Estatal de Milagro, Técnica del Norte, Central del Ecuador, Técnica de Manabí y de las Fuerzas Armadas. Este acuerdo obligará a las cinco instituciones y Senescyt a correr contra el tiempo.

Hasta finales de abril, se debe ya estructurar la oferta de los 30 000 cupos, en 10 grupos de carreras.



Entretanto, Barrera pidió que los organismos que regulan la educación superior, viabilicen la creación de estas carreras en el tema normativo, para que el proceso avance. Además, se trabajará en la infraestructura tecnológica y en la capacitación a los docentes que impartirán clases virtuales.



Guillermo León, titular del Mintel, adelantó que el convenio con esa entidad permitirá el aprovechamiento de 154 infocentros comunitarios, que esa Cartera dispone a escala nacional. La idea es que los estudiantes, que ya concluyeron el bachillerato, puedan acceder a programas virtuales de educación superior en esos espacios.



Barrera explicó, además, que aquellos aspirantes que sacaron una buen promedio en el último Ser Bachiller pero no obtuvieron un cupo, podrán postular directamente en el lanzamiento de la oferta virtual, sin necesidad de rendir otro examen.