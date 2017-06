Un brazo político de Sendero Luminoso demandó a Perú ante CIDH

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de Sendero Luminoso, denunció al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó el lunes 5 de junio del 2017 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Un comunicado oficial indicó que el Movacef pidió que se ordene la libertad del fundador y líder de Sendero, Abimael Guzmán, y de otros cabecillas de esa agrupación terrorista que cumplen condenadas a cadena perpetua, y a los que califica de "presos políticos".



El diario Correo informó el lunes que la demanda también pide que no haya "persecución" y discriminación a las personas que siguen el ideario de Guzmán, conocido como "pensamiento Gonzalo", y que se permita la inscripción oficial del Movadef como agrupación política.



El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos replicó hoy, al respecto, que "en el Perú no existen prisioneros políticos".

"Lo que existen son terroristas que violaron gravemente los derechos humanos y que fueron condenados por sus crímenes", enfatizó el comunicado antes de añadir que "en el país, se respeta la libertad de expresión y opinión."



"Lo que no se tolera es la alabanza a personas -o a sus ideas- que hicieron un enorme daño al país, asesinaron a miles de inocentes, no han reconocido sus atroces crímenes y menos pedido perdón", enfatizó.



El Ministerio remarcó que "el Estado Peruano se defenderá con absoluta firmeza y con todas las herramientas con las que cuenta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos."



Sendero Luminoso inició en 1980 un conflicto contra el Estado peruano que en 20 años dejó casi 70.000 víctimas, la mayoría a manos de esa agrupación subversiva, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).