Señalética de la extensión de la av. Simón Bolívar, afectada con grafitis 

Más de 20 letreros preventivos de la extensión de la avenida Simón Bolívar, ubicada en el oriente de Quito, están afectados. Desconocidos los pintaron con spray, lo cual dificulta a los conductores observar las señales de precaución.

Esta nueva ruta comienza en el intercambiador de Carapungo y recorre los sectores de Pusuquí y Pomasqui hasta llegar a San Antonio de Pichincha.



También beneficia a los sectores de San Francisco del Norte, Los Eucaliptos, Los Olivares, Santo Domingo de Carretas, Valle Monte Real, Lirios de Carcelén, La Planicie y San José de Morán.

Según el Municipio, la vía cuenta con una extensión de 13 kilómetros y tiene un costo de USD 130 millones. Beneficia a cerca de 380 000 personas.



Este Diario hizo un recorrido en ese sector y constató que los letreros fueron pintados con grafitis vandálicos, en el tramo que va desde el intercambiador de Carapungo hasta San Antonio de Pichincha. Jacqueline Castro, presidenta del GAD de Pomasqui, hizo un llamado a la gente para que cuide la vía.



“Ya hicimos un oficio a la Alcaldía para que nos nuevamente ayude dándonos la visualidad a la señalética”, manifestó la funcionaria. “La obra no tiene ni seis meses de entregada, no es justo… La ciudadanía debe cuidar las cosas, no solo pedir”.

También solicitó a las autoridades que se implemente electricidad en esa vía.



Ramiro es chofer de un tráiler y diariamente recorre la extensión de la Simón Bolívar. Dijo que los grafitis vandálicos le causan problemas porque no alcanza a ver las señales de tránsito. “Lamentablemente es gente que no tiene nada que hacer”, manifestó.