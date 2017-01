Senadores advierten a las FARC que si no entregan menores frenarán leyes para la paz

Senadores de los partidos Centro Democrático, Alianza Verde, de la U y Cambio Radical advirtieron este miércoles, 25 de enero del 2017, a las FARC que si no entregan a los menores de edad no seguirán apoyando el trámite de los proyectos de ley para implementar el acuerdo de paz en Colombia.

"Este Congreso ha sido muy generoso en apoyar el proceso de paz, en implementarlo y en ayudar a que esto fluya (...) Si este Congreso ve que no cumplen, por supuesto, podríamos tomar medidas de no implementar los acuerdos en la velocidad que se necesita", dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, en un comunicado.



El pasado 15 de mayo los equipos negociadores del Gobierno y las FARC lograron un pacto para sacar a todos los menores de edad de las filas guerrilleras y facilitar su reintegración a la vida civil, lo cual quedó consignado en el acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.



Lizcano, congresista del Partido de la U, del que hace parte el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró además que las FARC tienen un compromiso con Colombia y la comunidad internacional, razón por la cual el congreso ejercerá "un exigente control político".



De otro lado, el senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe, del opositor partido Centro Democrático, propuso que las votaciones de los proyectos de ley para implementar el acuerdo de paz se aplacen "hasta que las FARC devuelvan a todos los niños".



Con Uribe y Lizcano coincidió la senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, que añadió que el Gobierno tampoco está cumpliendo con las "zonas de concentración para el desarme de las FARC", donde se reunirán los guerrilleros como paso previo a la reintegración a la vida civil.



"Como sociedad y más aún como congresistas, debemos exigirles que cumplan. Le propongo al Congreso de Colombia que frenemos cualquier trámite de desarrollo de una iniciativa de paz hasta que el Gobierno cumpla con las zonas de concentración y las FARC cumplan con la entrega de los niños", subrayó López.



El Gobierno de Colombia aseguró la semana pasada que está preparado para recibir a los menores de edad que forman parte de las filas de las FARC.



El 10 septiembre de 2016 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió a los primeros ocho menores.



Hasta el momento no existe una estimación oficial de cuántos menores de edad tienen las FARC como guerrilleros, pero en mayo pasado el jefe negociador de esa guerrilla, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", cifró en 21 los menores de 15 años que en ese momento estaban en sus campamentos.



Sin embargo, el Gobierno elevó a 170 el número de menores que forman parte de esa guerrilla.



Sobre el tema, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó que "los menores tienen que reinsertarse a la vida social a través de un tratamiento psicosocial. A los menores no los pueden abandonar en las regiones porque esas pueden ser las nuevas formas y fuentes de criminalidad en estas zonas del país".



Las voces de los políticos y del fiscal se suman a la del jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz de Cuba, Humberto de la Calle, quien dijo ayer que las FARC no pueden seguir dilatando la entrega de los menores que están en sus filas.



"No pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores. La guerrilla tiene que aprender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad", afirmó De la Calle.



Al respecto, alias "Pablo Catatumbo", cuyo verdadero nombre es Jorge Torres Victoria, dijo que la guerrilla no está "mamando gallo (tomando el pelo)" y recordó que hay una comisión integrada por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo y por Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", para agilizar el tema.