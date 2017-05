Senado de EE.UU. invita al exjefe del FBI a testificar en público y en privado

Los jefes del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. invitaron hoy (17 de mayo de 2017) al exdirector del FBI James Comey a testificar a puerta abierta y a puerta cerrada ante esa comisión sobre la investigación que dirigía para determinar la influencia de Rusia en los comicios de 2016.

El senador republicano Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el vicepresidente de esa comisión, el demócrata Mark Warner, anunciaron en un comunicado que había enviado una nueva carta a Comey, que rechazó una invitación previa porque quería testificar en público y no en privado.



La petición se produce después de que el diario The New York Times revelara ayer la existencia de un memorándum que muestra, por primera vez, esfuerzos "claros" del presidente, Donald Trump, para obstruir la investigación que el FBI abrió sobre los supuestos nexos entre su campaña presidencial y el Kremlin.



Según esas informaciones, Trump pidió en febrero pasado que el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien tuvo que renunciar a su cargo por los probados lazos con el Kremlin.



La Casa Blanca ha negado los hechos recogidos por el diario y aseguró que Trump "nunca pidió al señor Comey ni a nadie que se ponga fin a la investigación" que afecta a Flynn y a ninguna otra.



La pasada semana, Comey fue destituido por Trump por sorpresa, en un principio por su papel en las investigaciones que había realizado por el polémico uso de correos electrónicos desde un servidor privado de parte de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.



Poco después de esa versión oficial, Trump dijo que había prescindido de Comey al considerar que era un "fanfarrón" y que el FBI era "un descontrol" desde hacía tiempo.



Por el momento, Comey no ha respondido a la segunda invitación para testificar del Comité de Inteligencia del Senado, que la semana pasada ya pidió al exdirector del FBI que hablara con los legisladores a puerta cerrada, una oferta que declinó alegando que solo lo haría de manera pública.



Además, los jefes del Comité de Inteligencia enviaron hoy otra carta al director en funciones del FBI, Andrew McCabe, para pedirle "cualquier nota" de los memorando que supuestamente Comey escribió para documentar cada una de sus conversaciones telefónicas y encuentros con Trump, de acuerdo con The New York Times.



Fue en uno de esos documentos en los que Comey recogió las supuestas presiones de Trump para cerrar la investigación a Flynn.