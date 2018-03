Una semana de manifestaciones religiosas

Quito es escenario de rituales centenarios por la Semana Mayor. Las hermandades, procesiones e imágenes salen a las calles para una tradición que atrae a capitalinos y turistas.

Las proyecciones que hace Quito Turismo estiman 12 800 llegadas internacionales de visitantes no residentes a Quito solo por Semana Santa.



Y en los hoteles de todas las categorías se espera esta semana un incremento de 29 000 huéspedes, 8 900 de ellos no residentes en el país. Según las noches que se queden, se proyectan 34 000 pernoctaciones relacionadas con las actividades culturales y litúrgicas.



Desde este milenio, la capital promociona los eventos que se replicarán esta semana. Por eso, para el Arrastre de Caudas se prevé que 1 000 personas lleguen al interior de la Catedral. Allí se realizará la denominada Reseña, una ceremonia fúnebre del Imperio Romano, con la que el ejército rendía homenaje a un general caído en batalla. La Iglesia Católica la adoptó en la Arquidiócesis de Sevilla, en honor a Jesús, y en la época colonial fue llevada a Latinoamérica. Actualmente solo se preserva en Quito, cada Miércoles Santo.



En la Procesión de la Luz, encabezada por almas santas, verónicas, cucuruchos, matracas…, habrá 400 participantes en el recorrido que se iniciará en La Basílica e irá por la García Moreno, Morales, Guayaquil y plaza de Santo Domingo.



La Procesión de Jesús del Gran Poder, que el Viernes Santo partirá a las 12:00 de la iglesia de San Francisco, convocará a 250 000 personas. La tradición ya lleva 58 años por las calles del Centro Histórico.



En La Magdalena, a la misma hora, la procesión de Jesús del Gran Poder del Sur convocará a 60 000 personas.



En la Procesión del Silencio, también el viernes, 30 de marzo del 2018, pero desde la plaza de Santo Domingo, se espera la participación de 400 fieles. Esta marcha, más conocida como la del Santo Sepulcro, empieza a las 18:30. La imagen que llevan los nazarenos es la del Cristo de la Agonía.



En el centro.

12:00. Procesión Jesús del Gran Poder, desde la plaza de San Francisco.



En el sur.

12:00. Procesión de Jesús del Gran Poder, desde la iglesia de La Unión.



Loma Grande.

​09:00. El Vía Crucisrecrea15estaciones de la Pasión. Desde la Rocafuerte.



Guangopolo.

​11:00. Vía Crucis, con representaciones de apóstoles, Jesús, María, etc.



Perucho.

​10: 00 y 15:00. Vía Crucis y Sermón de las 7 Palabras, en el parque central.



Actividades durante la Semana Mayor



Procesión de Andas

Martes 27. Es un recorrido en el que participan 12 andas en las que se recrean pasajes bíblicos sobre la Pasión de Cristo. Se realiza a las 18:00, en Puéllaro.



El Arrastre de Caudas

Miércoles 28.

Quito es una de las pocas ciudades latinoamericanas en las que aún se realiza esta ceremonia. Será en la Catedral, a las 12:00.



Procesión de la Luz

Jueves 29.

Cucuruchos y verónicas participan de este recorrido desde La Basílica del Voto Nacional hasta la plaza de Santo Domingo, a las 18:30.



Última Cena y lavatorio

Jueves 29.

La eucaristía recrea la escena del lavatorio de pies. En el Santuario del Cinto se realizará a las 18:00 y en la iglesia de Lloa, a las 20:00.



Recreación VíaCrucis

Viernes 30.

En Chavezpamba se realizará desde las 11:00. Se decorarán las estaciones. A las 19:00 se hará el Descendimiento de la Cruz.



Procesión de diablos

Viernes 30.

Se trata de un viacrucis en la parroquia de La Merced, en donde resaltan personajes con máscaras artesanales de diablos. 09:00.



La soledad de María

Sábado 31.

Es una procesión para acompañar a la madre de Jesús en su espera por la Resurrección. Sale a las 16:00 de la calle Junín, en San Marcos.



Bendición del Fuego

Sábado 31. En todas las iglesias, el sacerdote reza el Gloria y se enciende la luz y el fuego. En Alangasí se prende chamiza en el parque. Desde las 18:00.