La selección de contralor revive el debate sobre futuro del Cpccs

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está todo listo para iniciar oficialmente el concurso para elegir al nuevo Contralor General. Hasta la siguiente semana se espera aprobar el nuevo reglamento y avanzar con la selección.

La ley no establece un tiempo determinado para cumplir con ese trámite. El anterior concurso, donde ganó Carlos Pólit -hoy prófugo de la justicia por supuesta concusión- tardó casi nueve meses.



Guillermo Celi, legislador de SUMA, espera que antes se logre convocar a una consulta popular. En esta se preguntaría a

la población sobre el futuro del Cpccs. En el oficialismo también hay apertura para una consulta, aunque con variantes. El asambleísta Jorge Yunda está de acuerdo con cambiar la forma de designación de las autoridades de control.



Cree que el trabajo del Consejo ha sido deficiente. Califica como “nula” su labor en la lucha contra la corrupción. Y en el tema de selección de autoridades recuerda que se designó a Galo Chiriboga como fiscal, quien en su período fue señalado por tener una empresa ‘offshore’. Y en el caso de Pólit recordó que en una conversación con un delator de Odebrecht, él se daba por reelegido

incluso antes de que el concurso empezara.



Sylvia Salgado (AP-Socialista) también dice que el bloque tiene apertura para debatir una consulta. Pero descarta que con esta se pueda eliminar el Cpccs. Más bien apunta a un fortalecimiento.

“El Consejo se ha dedicado solo a los procesos de selección. Pero representa a la transparencia y a la ciudadanía. Su labor es más amplia”.



Si el escenario de la consulta se concreta, los procesos pendientes de selección, como el del Contralor, se suspenderían. En carpeta

también está la renovación parcial del Consejo Electoral.

Entonces, Pablo Celi, quien asumió la Contraloría en calidad de subrogante, podría permanecer en el cargo mientras concluye el proceso de reforma institucional.



Según el artículo 33 de la Ley de la Contraloría, el funcionario seguirá titularizado hasta que se efectúe la designación.

Eso inquieta a un sector del oficialismo. El expresidente Rafael Correa advirtió el pasado 2 de agosto que esa es parte de la estrategia del Gobierno actual: mantener a Celi en el cargo, sin la realización del nuevo concurso.



Según él y el vicepresidente Jorge Glas, la Contraloría se convirtió en “el nuevo instrumento para una persecución política orquestada”.



En la actual administración se identificaron anomalías en la gestión del excontralor Pólit. También se emitió un informe de responsabilidad penal en la adjudicación de un campo petrolero en donde está mencionado Glas.



Este Diario buscó ayer, 8 de agosto, la versión de Celi vía telefónica y correo electrónico. Hasta ayer por la tarde no hubo una respuesta. Un funcionario advirtió que por ahora no se iba a contestar pedidos de los medios de comunicación, pues el trabajo en Contraloría se ha intensificado.



La disolución del Cpccs es uno de los acuerdos que hay entre los actores de oposición. Wilma Andrade (ID), parte de la bancada de minorías, incluso ya envió una carta al Primer Mandatario y a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, para que se viabilice esa consulta. Solamente el Presidente de la República podría convocarla.



La posibilidad de eliminar esta entidad ganó terreno en la campaña electoral pasada.



Se convirtió en una oferta común de los candidatos de la oposición. Ahora la idea cobró nuevo vuelo luego del procesamiento penal y la censura política de Carlos Pólit.



El martes se dictó orden de prisión en su contra y fue señalado por recibir USD 10,1 millones de sobornos de la constructora Odebrecht.



Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, dice que los cuestionamientos no han interrumpido el trabajo del Consejo. Explica que la eliminación de la entidad se podrá hacer únicamente en una asamblea constituyente y este proceso no depende del Legislativo sino de la Corte Constitucional.



Por ahora, los consejeros trabajan en varias reformas al reglamento para el concurso del Contralor. Pretenden incluir nuevos requisitos para los postulantes. Entre estos, una declaración jurada de no poseer bienes ni capitales en paraísos fiscales. Una vez aprobado el reglamento, restarán cuatro pasos.



Se incluye la conformación de la comisión ciudadana encargada de la selección. Esta instancia se conformará con 10 personas. Un representante por cada una de las Funciones del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, y de Transparencia y Control Social). Los otros integrantes, en cambio, serán seleccionados por el Cpccs.

En contexto

El Consejo de Participación Ciudadana dirigió la designación de Carlos Pólit (hoy prófugo) como Contralor. La oposición y un sector del oficialismo consideran que el trabajo de este organismo no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado.