Seis sectores muestran una recuperación

El primer trimestre del año trajo cifras alentadoras para ciertos actores de la economía.

Luego de un 2016 ­marcado por la recesión, donde 10 de 18 sectores económicos decrecieron, en los tres primeros meses de ­este año hay muestras de un mejor desempeño.

Varios factores han influido. Uno es la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea.El recorte de la producción de petróleo acordado con la OPEP trajo cierta estabilidad en los precios del crudo. En el caso del sector automotor, la eliminación de cupos ya muestra resultados.



A esto se suma la inyección de capital que ha hecho el Gobierno a la economía, a través de endeudamiento. Madeleine Abarca, gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), cuando dio a conocer las cifras de crecimiento del último trimestre del 2016, señaló que la economía está en fase de recuperación.



No obstante, analistas han mencionado que las cifras no se sostienen en una recuperación real de la actividad económica, sino en la inyección de liquidez proveniente de endeudamiento. Solo en el primer trimestre, el BCE transfirió al Fisco USD 1 500 millones.



Al respecto, el BCE respondió vía correo electrónico que “se acudió a recursos de endeudamiento para evitar ‘paquetazos’, priorizando el bienestar de la población sin la adopción de medidas de ajuste”. El Central prevé que este año la economía crecerá 1,42%; el FMI calcula que decrecerá 1,6% .





El precio del barril subió



Entre enero y marzo pasados, el precio del petróleo ecuatoriano promedió los USD 41 y 46 por barril, según la calidad; es decir, casi el doble frente a los USD 21 y USD 26 por barril de iguales meses del año pasado. Pero la producción, que venía creciendo, se redujo en 7 760 barriles diarios en el mismo período (ver gráfico).



Ecuador se comprometió, en noviembre pasado, a reducir su producción como parte del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Otro factor que incidió en la producción es una reducción de la inversión en los campos, dijo el experto Fernando Santos. “Es preocupante, pues si las cosas siguen así, la caída se va a acentuar”.





Más depósitos y créditos



En el primer trimestre, la banca registró cifras positivas, tanto en depósitos como en créditos. Al cierre de marzo, los depósitos crecieron 13,2%, comparado con el mismo mes del año pasado. El crédito también creció, pero a un ritmo ligeramente menor que los depósitos. Al término del mes pasado, la cartera bruta se incrementó 12,1% frente al mismo mes del 2016.



Julio José Prado, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, señaló que las cifras evidencian una desaceleración de la banca frente a los meses finales del 2016, en los que el sector experimentó un crecimiento más pronunciado gracias a la inyección de liquidez del Gobierno, por medio de endeudamiento.





Crecieron las exportaciones



Las exportaciones de banano, el principal producto no petrolero que se envía al exterior, aumentaron en 5 millones de cajas durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo período del año pasado. Según Eduardo Ledesma, director de la Asociación de Exportadores de Banano, aumentaron las exportaciones hacia Rusia y Europa; hacia el Cono Sur y Asia se han mantenido; y las ventas de banano a Estados Unidos bajaron.



Según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, el volumen de exportación camaronero creció en los últimos siete años a una tasa promedio entre el 12% y el 15% anual. “Este año se exportaron USD 250 millones”.





Recaudación se incrementó



La inyección de recursos por parte del Fisco registrada en los primeros meses de este año, gracias a endeudamiento, impulsó el consumo de bienes y servicios, por lo que la recaudación de impuestos mejoró. Entre enero y marzo se recaudaron USD 3 168,2 millones; es decir, 3,2% más que el mismo lapso del año pasado (USD 3 068 millones).



Para José Hidalgo, director de Cordes, el ingreso de más recursos impulsó el consumo que estaba estancado. Pese a ello, la demanda laboral de la industria mejoró solo levemente y en sectores como la construcción aún no se ve un aumento, indicó. La recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), indicador que muestra cómo está el consumo, subió un 8,9%.





Las ventas repuntaron



La venta de vehículos repuntó el primer trimestre de este año respecto del mismo período del año anterior. ­Pese a esto, el sector se mantiene cauto y prefiere no hablar de una mejora en ventas, pues el 2016 fue el más bajo desde que Ecuador está dolarizado.



Según la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), la comercialización de vehículos creció 56% entre el primer trimestre del año pasado e iguales meses de este año. Pero si se compara con el 2015, hay todavía un caída de 25%, dijo David Molina, director ejecutivo de Cinae. Para Iván García, gerente de Ciauto, el leve incremento en ventas se registró desde mediados del año pasado.





Más reservas de vivienda



Los sectores de la construcción e inmobiliario vieron un ligero repunte en los primeros meses de este año. En el último corte de la encuesta realizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apive), las unidades reservadas netas se incrementaron entre enero y febrero de este año en un 31% respecto de los dos primeros meses del 2016.



Sin embargo, los permisos de construcción no crecieron. Un dato que evidencia eso es el número de proyectos de construcción presentados en Quito hasta marzo, según explicó Jaime Rumbea, vocero de Apive. El sector registra bajas ventas desde el 2015 debido a la contracción de la economía y a la Ley de Plusvalía, indicó.