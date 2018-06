Seis claves de la segunda vuelta electoral en Colombia

LEA TAMBIÉN

La Presidencia de Colombia para el periodo 2018-2022 se definirá en una segunda vuelta electoral que enfrentará al derechista Iván Duque y al izquierdista Gustavo Petro.

A continuación algunas claves de las elecciones:



¿Cómo reaccionaron Duque y Petro tras la primera vuelta electoral?



Duque (derecha) y Petro (izquierda) tuvieron un notorio cambio de su lenguaje de confrontaciónen busca de llegar a alianzas con los tres candidatos que nolograron pasar a la segunda vuelta (Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle), ubicados más alcentro del espectro ideológico. Por ejemplo, Duque dijo que no piensa desconocer todo el acuerdo de paz firmado con la ex guerrilla de las FARC y Petro hizo énfasis en que no es cierto que hará expropiaciones y que su propuesta económica dista mucho del modelode Venezuela.





¿Qué decisiones tomaron los perdedores en la primera vuelta?



Duque sumó a su favor los principales apoyos. Los dos partidos históricos del país, el Liberal y el Conservador, anunciaron que lo respaldaránen la segunda vuelta.



El Partido Liberal tuvo como candidato a De la Calle y el Conservador estaba dividido, pues un sector ya estaba inicialmente con Duque y otro con Vargas Lleras. El gobernante Partido Social de Unidad Nacional, que respaldó a Vargas Lleras, dijo que sus congresistas tienen libertad de voto, pero casi todosestán ahora con Duque.



También la mayor parte de los congresistas de Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, están con Duque. El izquierdista Polo Democrático Alternativo, que junto con la Alianza Verde y el partido Compromiso Ciudadano respaldó a Fajardo, está ahora principalmente con Petro.



A su vez, la Alianza Verde dejó libertad de voto a sus dirigentes, pero la mayoría apoya a Petro. A modo personal, Fajardo y De la Calle anunciaron que votarán en blanco.





¿Cómo le fue a Santos en el proceso electoral?



El actual presidente puede ser visto como uno de los perdedores. Su Partido Social de Unidad Nacional, que ejerció el poder por dos periodos, no inscribió un candidato yapoyó a Vargas Lleras, quien fue vicepresidente de Santos.



Ahora el partido de Gobierno respalda a Duque en la segunda vuelta, lo cual es visto por algunos observadores como algo sorprendente por la postura de ese candidato en contra del proceso de pazcon las FARC. El partido de Duque es dirigido por el ex presidente Álvaro Uribe, quien lideró por ocho años la oposición a Santos.





¿Qué dicen las encuestas?



Las más recientes encuestasmuestran a Duque como el favorito.Una encuesta de la firma Cifras & Conceptos para la cadena de radio Caracol y el canal de televisión por cable Red+Noticias indica que Duque obtendríael 45,3 por ciento de los votos y Petro el 36,4, mientras que el voto en blanco sería del18,3 por ciento.



Un sondeo de Invamer para el canal de televisión Caracol, la estación Blu Radio y la revista "Semana" adjudica a Duque el 57,2 por ciento y a Petro el 37,3, en tanto que el voto en blanco llegaría al 5,5 por ciento. Otra encuesta deDatexco para la estación W Radio señala que Duque tendría el 46,2 por ciento, Petro el 40,2 y el voto en blanco el 13,6 por ciento.





¿Qué pasaría en el hipotético caso de un triunfo del voto en blanco?



Las normas electorales en Colombia establecen que si el voto enblanco obtiene la mitad más uno de los sufragios válidos, los comicios se deben repetir con nuevos candidatos.



Tras el pase de Duque y Petro a la segunda vuelta, muchos de quienes votaron por los otros candidatos dicen que no se sienten representados por posiciones de derecha e izquierda, por lo cual empezaron a promover el voto en blanco.



Sin embargo, las normasdicen que si el voto enblanco llegase a obtener el primer lugar en una segunda vuelta en elecciones presidenciales, el ganador será quien obtenga la segunda mayor cantidad de votos.





¿Cuál será el futuro de los derrotados en segunda vuelta?



Una reciente norma constitucional se aplicará por primera vez: el candidato presidencial derrotado tendrá un escaño en el Senado, mientras que su socio para la Vicepresidencia tendrá un asiento en la Cámara de Representantes.