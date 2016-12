Ministro del Interior dice que no hay persecución política contra líder Shuar

¿Qué exactamente ocurrió en la detención del líder indígena Agustín Wachapá la madrugada de este 21 de diciembre del 2016?

Ayer se emitió una orden de detención con fines de investigación en contra del señor Agustín Wachapá. Él funge como presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh). Este señor ha hecho, lamentablemente, una serie de comentarios públicamente a través de redes sociales, a través de noticias, a través de medios de comunicación.



¿Qué ha manifestado?

Primero, haciendo una apología del delito, ha indicado que la violencia, la matanza y esos actos criminales, según él, son parte de la cultura Shuar.



¿Cuál es delito por el que se lo acusa?

Él ha hecho públicamente un llamado a la movilización, a la resistencia violenta y al enfrentamiento de las comunidades Shuar en contra de la Fuerza Pública. Todo esto configura un delito de generar discordia entre los ciudadanos y el levantamiento armado contra la fuerza pública. Estos delitos son sancionados, penados con la legislación ecuatoriana, pues son delitos de extrema gravedad. Cualquier persona no puede hacer aseveraciones o declaraciones de esa magnitud. Entonces, aquí no hay una persecución por su calidad de Presidente de una Federación o por su nacionalidad o su grupo colectivo, de su postura política. Aquí hay una persecución sobre la base de un delito.



¿Cuántos uniformados actuaron esta madrugada?



Se ha actuado de manera mesurada, no más allá de 12 o 13 miembros de la Policía que fueron acompañados por la Fiscalía.



La Conaie dice que fueron 100 policías…



No. Eso es totalmente falso. Nosotros rechazamos eso. Aquí hay un proceso judicial y en las primeras horas de la mañana ya señalaban estos mismos individuos de que existía una detención ilegal, de que existe un secuestro, de que existe una serie de delitos. Nos hemos visto obligados a desmentir. Hay una orden judicial avalada por la administración de justicia. Hablar de 100 policías es totalmente falso.



¿Qué se encontró en el allanamiento?



Se hace un allanamiento en las instalaciones de la Ficsh. La persona (Wachapá), en el momento de la detención trata de fugar del lugar. Ahora, dentro del allanamiento se ha encontrado algunos documentos en los cuales, él, como dirigente, hace un llamado a estas movilizaciones, a estas posturas violentas. Se han encontrado también computadoras con los que se redacta este material, etc. Dentro del proceso que se sigue contra esta persona estas evidencias son suficientes para determinar cómo se ha configurado presuntamente este delito.