El Ministerio de Defensa presenta una denuncia por la retención de dos militares en territorio Shuar

Tras la liberación de dos militares que fueron retenidos por un grupo de pobladores de Taisha, en Morona Santiago, el Ministerio de Defensa espera que la Fiscalía de esa provincia continué con el proceso legal para sancionar a quienes participaron en el hecho.

Según Ricardo Patiño, ministro de Defensa, la denuncia fue presentada el pasado 22 de enero. Un día después de que se dio la retención de dos subtenientes de las Fuerzas Armadas. Dicha denuncia, según Patiño, no se presentó en contra de alguien particular porque en ese momento no se sabía con exactitud, quienes estaban involucrados.



Patiño también informó que, de oficio, la Fiscalía, tras las primeras investigaciones, cambió la figura de secuestro, presentada por el Ministerio de Defensa, por la de secuestro extorsivo. "Entiendo que la Fiscalía habría emitido órdenes de detención en contra de algunas personas", dijo Patiño.



Patiño dijo que el continuar con el proceso legal es parte de no dejar el hecho en la impunidad. "Este es un Estado de Derecho en el que nadie está por encima de la ley", dijo.



En la denuncia, se plantea que quienes retuvieron a los dos militares incurrieron en los delitos de secuestro y robo de bienes públicos. Esto porque, según Patiño, las armas les fueron quitadas por partes de quienes los retuvieron.



Finalmente, el Ministerio de Defensa espera que continúen las investigaciones en el caso de otros 11 militares que fueron retenidos en diciembre pasado, también en Morona Santiago.