Mae Montaño: ‘Ahora tenemos una lucha por el territorio’

Entrevista a la asambleísta Mae Montaño: “La primera cosa que hay que hacer es un abordaje integral. Desde la seguridad, la política, la estrategia, el desarrollo”.

¿Qué está pasando en Esmeraldas? ¿Por qué los problemas en la frontera?

Es doloroso y preocupante para los esmeraldeños y el país en conjunto. Es una lástima, pero el desenlace que estamos viviendo no es más que un largo proceso de permisividad a este abandono de la frontera. Abandono en temas de seguridad, de desarrollo social y económico.



Han sido permanentes los problemas de inseguridad en la frontera.

Los problemas de la frontera norte no son nuevos. Un desenlace que ya le cuesta vidas, sangre, lágrimas y el secuestro de ecuatorianos. Parecería ser que no es el fin, sino el comienzo. Nos duele sobre manera, porque hemos venido reclamando mayor atención para Esmeraldas. Políticas claras, serias. Se podría calificar de una inoperancia de los últimos 11 años. Hay que investigar si hubo encubrimiento de dejar pasar lo que pasa en frontera.



¿Qué tipo de conflictos?

El narcotráfico, la guerrilla. A esta última nunca se la llamó como tal, sino como grupos irregulares. Con esa denominación se tapó la presencia de la guerrilla. Luego esta asociación entre la guerrilla y el narcotráfico ha desembocado en manifestaciones de terrorismo. La situación es compleja, grave y dolorosa. Estamos en el principio de una guerra desigual con los grupos de narcoterrorismo.



¿Qué hacer en ese escenario que vive el país?

Quisiera tener las respuestas, pero la primera cosa que hay que hacer es un abordaje integral de la problemática. Desde la visión de seguridad, desde la visión política, estratégica, de ver cómo estimulamos el desarrollo social y económico. La gente está abandonando su territorio.



¿El país tiene que defender ese territorio?

Ahora tenemos una lucha por el territorio que hay que proclamar y que es más grave. Necesitamos un liderazgo urgente del Presidente. Que convoque a las fuerzas sociales a la unidad del país, pero hablando con la verdad. Saber a quiénes nos estamos enfrentando. No es fácil. Es sumamente complejo.



¿Que intervenga la Asamblea Nacional?

Falta esa visión de esa Asamblea, que no ha entendido que es el primer poder del Estado y necesitamos un acuerdo nacional urgente donde cada uno tenga un rol que cumplir. Debemos demostrar a los terroristas que somos un solo puño. Por qué el Presidente no ha ido a Esmeraldas para solucionar el tema de los desplazados. Los pequeños negocios están desapareciendo. La problemática es tan grave que el presidente debió irse a Esmeraldas a reunirse con las fuerzas vivas para definir acciones inmediatas.



¿No incide el miedo para dar esos pasos?

Todos dicen que no es hora de buscar culpables. Es hora de la unidad, sí. Que esa unidad esté fundamentada en una verdad. No nos dicen todo. Los mismos que están de responsables de estas áreas han sido parte de todos estos años de permisividad. Cómo puede decir que ha habido un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas.



Me interrogo y digo por qué tiene una Canciller que fue parte de esa permisividad. Ella fue Ministra de Defensa en el anterior período.