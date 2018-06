José Francisco Cevallos: ‘En seguridad nosotros no vemos banderas políticas’

LEA TAMBIÉN

La Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana de Guayas se reunió el martes 19 de junio del 2018 para definir una propuesta final de las reformas y medidas para reducir los índices de inseguridad en la provincia. Entrevista

a José Francisco Cevallos, Gobernador de Guayas

¿Cuál es la medida concreta que ha contribuido a disminuir los niveles de violencia en Guayaquil?



Definitivamente el trabajo conjunto es más eficiente; tenemos los operativos de territorio con las FF.AA. y Policía; y en el caso de Guayaquil con la Autoridad de Transito Municipal, tenemos más de 20 000 motos retenidas que no han sido reclamadas, ya que es mucho más fácil adquirir una motocicleta, capaz pagando 20 dólares mensuales, que hacer la legalización.



¿Cuál es el impacto de restringir el uso de motos?



Los delitos cometidos desde ese vehículo se han reducido el 40%. La restricción es desde las 19:00 pero los delitos también se cometen en el día, por eso estamos proponiendo que el horario se extienda de 17:00 hasta las 05:00.



¿Por qué propone que la Policía Metropolitana participe en operativos?



Para que nos ayude, en este caso el Municipio es fundamental, así como la autoridad de tránsito municipal, donde las competencias ya están establecidas, pero sumamos esfuerzos. Vamos a proponer un convenio entre el ECU911 y la Corporación de Seguridad Ciudadana del Municipio para redistribuir las cámaras de video vigilancia por toda la ciudad.



Sería un avance, en el Gobierno anterior hubo distanciamiento político.



En seguridad nosotros no vemos banderas políticas, más bien estamos trabajando en conjunto con el Municipio, no hemos tenido ningún problema y más aún el tema de seguridad interesa a todos.



¿Ese convenio incluye, entonces, que la Corporación tendrá su delegado en el sistema integrado ECU911, antes no tenía?



Pero ahora sí lo tiene, el tema es la redistribución de más de 1 600 cámaras.



¿Cuándo se concretará ese convenio?



Esperamos rápidamente, porque está bien adelantado y hay la predisposición, ya se ha hablado con el Alcalde (Jaime Nebot), con la Corporación, Ministro del Interior, entonces todos estamos encaminados. Es un mensaje de cómo debemos trabajar.



¿Las otras reformas cómo se aplicarían?



Vamos a presentar a los concejales de Guayaquil una ordenanza, para que sea propuesta al Cabildo.



¿La Policía Metropolitana va a cambiar de perfil?



Es una policía preventiva, queremos que tenga contacto con la comunidad en el ámbito de su competencia, eso se va sumando al accionar de una política pública. Estamos en la sinergia de que se revise el Código Integral Penal, para que los delincuentes que han sido detenidos por 10, 15, 20 veces no salgan rápidamente a volver a delinquir, que no se acojan rápidamente a medidas sustitutivas que aplican los jueces.



¿Como Gobernador puede insistir al bloque de oficialista para que se tramite las reformas planteadas por el Municipio?



Aspiramos a eso, totalmente como Gobierno Nacional, el Presidente está pendiente, y el Ministro de Interior conoce de este accionar y espera que se pueda reformar por las condiciones y problemáticas que tenemos en el Código Integral Penal.



Hoja de Vida



Nació en Ancón, Santa Elena, en 1971. Futbolista profesional entre 1990 y 2011 en cuatro clubes. Ministro del Deporte 2011- 2014; presidente de Barcelona, desde el 2015, y Gobernador desde el 2017.