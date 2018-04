Seguridad en la frontera fue analizada en Quito y Bogotá

LEA TAMBIÉN

Los policías que han trabajado en la frontera norte desde el 2016 hasta la actualidad serán evaluados. La decisión la anunció este martes, 24 de abril del 2018, el ministro del Interior, César Navas, quien no dio más detalles sobre el tipo de pruebas o valoraciones a las que el personal será sometido ni sobre su propósito. Solo explicó que la idea fue del presidente Lenín Moreno y que es parte de las operaciones para restablecer la seguridad en esa zona limítrofe con Colombia.

En el borde territorial se han realizado más de 2 500 operaciones policiales y militares desde enero, cuando se dio el primero de nueve ataques violentos en Esmeraldas, todos atribuidos al líder de la disidencia de las FARC frente Óliver Sinisterra.

También, 42 personas han sido detenidas en esa área. Según Navas, los sospechosos están vinculados de forma directa con ‘Guacho’ y con sus redes de apoyo al narcotráfico.



La reunión que Moreno mantuvo ayer con el Frente de Seguridad sirvió para analizar detalles de las acciones desplegadas en la frontera, pero se manejó de forma reservada.



A la cita acudieron los titulares de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Inteligencia y los comandantes de la Policía y de las FF.AA.



Minutos antes de iniciar la sesión, Moreno se refirió a la situación en la frontera. Dijo que el país enfrenta “nuevos retos” en materia de seguridad.

“Nuevos enemigos aparecen en el horizonte queriendo desestabilizar nuestra paz y tranquilidad. ¡No lo permitiremos!”. Para Moreno, el tráfico de drogas es la principal amenaza. Pero señaló: “Estamos trabajando con firmeza para erradicar esta lacra que hoy enluta a nuestro país”.



En el 2015, el anterior Gobierno habló del narcotráfico en Esmeraldas como una amenaza a la seguridad. Entonces, la Cartera del Interior evaluó a los

agentes asignados en esa provincia a través de pruebas de confianza, como el polígrafo.



El detonante fue la muerte del capitán René Morales. Según esa Cartera de Estado, el oficial se enfrentó a otros policías y fue acribillado. El hecho se atribuyó al narcotráfico, pues Morales trató de impedir el paso de un cargamento de marihuana que presuntamente era transportado por cuatro agentes de un destacamento policial de esa provincia.



Desde el 28 de enero pasado, los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro se encuentran en estado de excepción y se han movilizado más de 11 500 efectivos militares y de la Policía. Esta declaratoria, posiblemente, se renovará el próximo sábado, pues el domingo termina su vigencia.



Entre los objetivos principales para movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía está la captura de ‘Guacho’, a quien además se le atribuye el secuestro de Óscar Villacís y Katty Velasco y del equipo periodístico de este Diario, cuyos integrantes fueron asesinados.



El plazo para atrapar al disidente se cumple mañana y el Presidente dijo que si no hay resultados, sus ministros deberán “dar un paso al costado”.



La seguridad fronteriza también fue analizada ayer en Colombia. El Senado de ese país pidió cuentas a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y

a los comandantes de las Fuerzas Militares. Tras la cita, la senadora colombiana por Centro Democrático, Thania Vega, dijo que la presentación no cumplió las expectativas.



“Aquí se desvió el tema. Nuestro interés principal era explicaciones sobre lo que ha pasado en el Ecuador”, dijo en un video colgado en Twitter.



La senadora señaló que la información entregada por los generales evidenció la “desprotección” en la frontera, el mal estado de los servicios de Inteligencia y dejó “serias dudas sobre lo que está pasando en nuestras fronteras”.



“Lo más desconcertante fue cómo el presidente, Juan Manuel Santos, y el Ministro de Defensa salieron a los medios a dar una información contraria al hecho que estaba sucediendo”. En más de una ocasión, estas autoridades negaron que el equipo periodístico se encontrara en Colombia.



En la reunión del Senado participó también Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Su discurso fue dirigido a los políticos: “Estamos exportando un calvario desde Colombia”, subrayó y también se refirió al manejo de información sobre los periodistas.



Sobre este tema, Villegas, ministro de Defensa colombiano, dijo que existe “toda la disposición para recuperar los cadáveres, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja aún no tiene la información ­para esta operación”.



Hasta ahora, la muerte de los profesionales se ha confirmado mediante análisis de fotografías y a través de un comunicado firmado por el Frente Óliver Sinisterra, grupo armado dirigido por ‘Guacho’.



En el Senado, Villegas no ahondó sobre esto. Pero explicó que en el departamento de Nariño, que limita con Ecuador, “está la más importante campaña militar”. Y citó cifras: 11 000 militares y policías desplegados y 10 000 hectáreas de coca erradicadas. “Toda la cooperación con Ecuador, mantendremos nuestro trabajo binacional en la frontera con este país”, dijo el funcionario.



El senador colombiano Jymmy Chamorro del Partido de la U., en cambio, señaló que liderará la comisión de seguimiento hasta que se entreguen a Ecuador los cuerpos del equipo periodístico y se libere con vida a la pareja de ciudadanos de Santo Domingo de los Tsáchilas.