César Navas se refirió al pedido de rectificación hecho por el exfiscal Galo Chiriboga

César Navas, Ministro del Interior, se refirió el jueves 17 de agosto de 2017 al pedido de rectificación que le solicitó el exfiscal Galo Chiriboga, quien afirmó que supuestamente se ha cometido un error en la divulgación de información sobre un viaje al exterior el lunes 14 de agosto cuando fue retenido para que ampliara su versión en la Fiscalía.

Añadió que dicho pedido no cabe porque se cumplió con una disposición con datos objetivos. “El señor Chiriboga se encontraba en ese momento en el aeropuerto, otra cosa objetiva es que el señor Chiriboga tenía un pasaje. Entonces, si él iba a abordar o no iba a abordar el avión, tendrá que explicárselo a la Fiscalía”, anotó.



Ese día, Galo Chiriboga, exfiscal general de la Nación, quien acudió a la Fiscalía, se mostró molesto después de más de ocho horas de rendir una versión por el caso Petroecuador. Allí Chiriboga dijo “el comandante general de la Policía engañó a la Fiscalía General del Estado sosteniendo que yo viajaba el día de hoy. Yo no viajaba el día de hoy, porque el viernes, sábado y domingo estuve en Loja, en un compromiso social y ahí vi la llegada del señor Capaya y decidí cancelar el vuelo porque sabía que no podía irme”.

El exfuncionario también dijo haber presentado documentos en donde se comprueba que él nunca llamó a Pareja Yannuzzelli, para alertar de una investigación que el año pasado se iniciaba en su contra en el caso Petroecuador.



Incluso habló de un rastreo de llamadas que habría realizado el Ministerio del Interior, en la época en que José Serrano era ministro de esa Secretaría de Estado. “Eso también lo sabe el comandante General de la Policía”, indicó. “Lo que se ha hecho hoy es un acto de absoluta injusticia con una persona como el exfiscal General del Estado, que no tiene rabo de paja y que ha hecho lo que ha tenido que hacer durante seis años”. “Le he pedido a mi buen amigo César Navas que rectifique la información”.

Navas dijo que en todo caso, se ha solicitado investigar si quizá hubo un mal proceder de la Policía en el momento de la notificación a Chiriboga en el Aeropuerto de Quito.



El Ministro del Interior también comentó sobre el regreso al país del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli. Reiteró que como titular de la Cartera de Estado no tenía conocimiento de los días ni las fechas y que como Policía Nacional tenían la obligación de dar todas las facilidades una vez que se conoció que regresaba a Ecuador.



Navas dio estas declaraciones en el marco de un recorrido en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Allí constató la intervención de la Policía Nacional en materia de seguridad.