Autoridades colombianas extraditan a EE.UU. al ‘Pablo Escobar’ de Ecuador

Las autoridades colombianas extraditaron en la madrugada de este sábado 24 de febrero de 2018 a EE.UU. a Washington Prado Alava, conocido como el ‘Pablo Escobar’ de Ecuador y requerido por las autoridades estadounidenses por

“transportar más de 250 toneladas de cocaína hacia ese país”, informó la fiscalía de ese país.

“Dada la gestión de la Fiscalía fue extraditado hacia Estados Unidos Washington Prado Alava, alias Gerard, conocido como el Pablo Escobar de Ecuador. El hombre trató de vincularse en las listas de las FARC para acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, detalló el ente acusador en un comunicado.



Prado Alava fue detenido el 11 de abril del año pasado junto a sus tres principales socios: el también ecuatoriano Leonardo Adrián Vera, alias “Thiago”, y los colombianos Robinson Alberto Castro, alias "Rocho", y Diego Fernando Arizala, alias “Zorro”.



Alias Gerard, “a quien se le atribuye poder y capacidad de sobornos muy altos”, también era buscado en Ecuador por los homicidios de varios fiscales, jueces y policías.



Según la fiscalía colombiana, Prado Alava “es considerado unos de los capos más grandes de los últimos tiempos, que se convirtió en objetivo importante para Estados Unidos”.

Para evitar su extradición, el ecuatoriano intentó vincularse a las listas de guerrilleros presentadas por las FARC para someterse a la JEP.



La Jurisdicción Especial para la Paz es la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI).



“Prado Alava, quien permanecía detenido en la cárcel la Picota de Bogotá desde el 12 de abril de 2017, fue escoltado por un dispositivo de seguridad de 50 comandos y agentes”de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la DEA, agregó la información.