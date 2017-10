Tres jueces confirmaron que la prisión del vicepresidente Jorge Glas es legal

Los jueces Rosa Álvarez Ulloa, Asdrúbal Granizo y Merck Benavides, de la Corte Nacional de Justicia, negaron el pedido de Habeas Corpus solicitado por el abogado del vicepresidente Jorge Glas y confirmaron que su orden de arresto es “legal” y que “no se le ha violado ningún derecho”.

La tarde de este domingo 15 de octubre de 2017, el vicepresidente Glas acudió por primera vez a la Corte, en donde se tramita el juicio por asociación ilícita, en el que está vinculado y que forma parte del caso Odebrecht.



El funcionario, quien vestía un traje azul, corbata celeste y camisa blanca perfectamente planchada, habló durante 10 minutos. Solicitó a los jueces que ordenaran su libertad, ya que -según él- la orden de prisión preventiva que cumple desde el 2 de octubre es “ilegítima e ilegal”.



“El trasfondo para mantenerme en prisión es callarme, que no pueda defenderme... Lo que buscan es hacerse de la Vicepresidencia de forma ilegítima”.



También sostuvo que Odebrecht tiene “suficientes motivos” para odiarlo, pues afirmó que él expulsó a la compañía en el 2008, cuando entregó la hidroeléctrica San Francisco con fallas.

Según la Constitución, el Habeas Corpus es un recurso especial que se aplica cuando una persona ha sido detenida de forma arbitraria o cuando se han violado sus derechos.



Este recurso obliga a que un tribunal revise la orden de prisión, que este caso fue dispuesta por el juez Miguel Jurado Fabara.



Él no acudió a la audiencia, pero envió a la defensora Pública, Lolita Montoya, como su representante judicial. Ella entregó a los jueces un informe de Jurado en el que explicaba por qué dio paso a la prisión del Vicepresidente. Según dijo la abogada, Jurado lo hizo por pedido de la Fiscalía, que presentó nuevas evidencias en contra de Glas. Estas habían “agravado” su situación jurídica y, según Fiscalía, existía un potencial peligro de fuga del Segundo Mandatario.



Entre esos nuevos indicios están los testimonios de cuatro personas procesadas en este caso, como José Conceição Santos, delator de Odebrecht, quien aseguró que pagó USD 16 millones al funcionario a través de su tío, Ricardo Rivera. También consta la asistencia penal que Estados Unidos envió al Ecuador. Allí se detalla el esquema de sobornos usado por Odebrecht para adjudicarse obras que eran parte de los Sectores Estratégicos.

“Es un informe (la asistencia penal) en el que en ninguna parte aparece mi nombre. Yo no soy mencionado ni una sola vez”, dijo Glas. Y ante los jueces aseguró estar “consciente de que voy a ser acusado”, aunque para él no existen pruebas. “Soy un padre de familia, soy esposo de alguien, soy hijo, y yo estoy preso sin una sola prueba. Pido justicia, señores jueces”.



En la audiencia de esta tarde, el abogado del Segundo Mandatario volvió a repetir los mismos argumentos que usó el viernes pasado cuando apeló la medida de prisión preventiva. Pedido que también fue rechazado por un tribunal de la Corte Nacional.



El abogado dijo que la medida era arbitraria y que la Fiscalía no había justificado de qué forma existía el peligro de fuga de Glas. También dijo que era ilegal que se diera la orden de arresto después de que concluyera la fase de instrucción fiscal, que es el plazo de investigación.



Al contrario, explicó que su cliente siempre ha colaborado con la justicia. “Ustedes harán historia, hoy el Vicepresidente debe salir libre de este lugar”, dijo Franco a los jueces.



A las 16:15, los magistrados empezaron a deliberar su fallo. Afuera de la Corte Nacional se instaló un grupo de simpatizantes del funcionario que pedían su liberación.



En los exteriores de la Corte Nacional de Justicia se registraron incidentes al finalizar la audiencia. Seguidores del vicepresidente Glas comenzaron a gritar "prensa corrupta" a los periodistas que se encontraban realizando la cobertura del hecho.