La segunda postulación para cupos en universidades e institutos públicos arranca el 28 de marzo del 2018

La carrera para acceder al sistema público de educación superior continúa. Los aspirantes que rindieron el examen Ser Bachiller y aún no han completado su proceso para obtener un cupo, todavía pueden hacerlo. Desde el miércoles 28 hasta el sábado 31 de marzo del 2018, se llevará a cabo la segunda etapa de postulación en línea.

A partir del miércoles 28 de marzo, los interesados deberán postular hasta en cinco carreras de su interés, a través de la página de Ser Bachiller. El sistema asignará los cupos en el orden de las carreras que los interesados eligieron.



Según informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), en esta fase también podrán participar los jóvenes que no obtuvieron una plaza universitaria en la primera postulación. Ese es el caso de Kelly Guerra, de 19 años, que no obtuvo un cupo para estudiar medicina, pese a que sacó 979 en el Ser Bachiller.



Además, para esta etapa se liberarán los cupos que no fueron aceptados en las dos fases de asignación previas. Luego de la segunda postulación, se tienen planificadas dos etapas de asignación de cupos. Esto se cumplirá del 4 al 6 de abril y del 10 al 12, del mismo mes.



En Senescyt se explicó que los parámetros que se toman en cuenta para la asignación se basan en el puntaje obtenido en el Ser Bachiller, la cantidad de cupos ofertados por cada institución, la demanda de la carrera y la postulación de cada aspirante.



En el último Ser Bachiller, 284 598 aspirantes rindieron la prueba. El promedio general que obtuvieron los interesados fue 698 puntos.

En la primera etapa del proceso para acceder a universidades, escuelas politécnicas e institutos públicos, ya se entregaron 49 848 cupos. En total, se tiene previsto otorgar 89 267, para 2 280 carreras