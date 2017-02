Sector productivo y aeronáutico esperan la suspensión de acuerdo sobre tarifas aéreas de carga

La Asociación de Líneas Aéreas del Ecuador, Expoflores y demás sectores relacionados con el sector productivo y aeronáutico esperan la decisión de las autoridades del Gobierno sobre la suspensión del Acuerdo Ministerial 002 que, entre otras cosas, establece regulaciones sobre las tarifas para los vuelos de carga chárter que deben pagar las aerolíneas en las terminales aéreas internacionales.

El pedido se realizó el 14 de febrero de 2017 en la reunión que tuvieron los gremios y las autoridades de los ministerios de Comercio, Transporte, Coordinador de la Producción y Agricultura.



Marco Subía, director de la Asociación de Líneas Aéreas en el Ecuador, dijo a este Diario que esperan la confirmación de la suspensión temporal del Acuerdo Ministerial 002, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el pasado 9 de febrero del 2017.



Según Subía, la aplicación de la medida se suspendería hasta el próximo 15 de marzo de 2017. El directivo está a la espera del documento oficial.



El Acuerdo Ministerial 002 plantea un cambio en las tarifas por concepto de derechos para obtener un permiso de operación chárter.



Actualmente, las aerolíneas pagan USD 400 aquello, mientras que la reforma establece que pagarán este monto solo aquellas empresas que utilicen los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que son Latacunga y Manta.



Por otro lado, quienes utilicen las terminales concesionadas, es decir, el Mariscal Sucre de Quito y el José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, deberán cancelar USD 20 000, según el mismo documento.



La mañana de este miércoles 15 de enero del 2017 Alejandro Martínez, presidente Ejecutivo de Expoflores, quien estuvo presente en la reunión del 14 de febrero del 2017, explicó que la preocupación sobre esta medida del MTOP se da en el marco de que el sector floricultor está a menos de 48 horas del inicio de los envíos para la temporada de mujer rusa. “Nuestro requisito fue la suspensión inmediata de la medida; así podemos dialogar sobre cómo mejorar la conectividad aérea del Ecuador y fomentar su oferta”.



Según Martínez, quien además se refirió al tema en Ecuador Radio, tras la emisión del Acuerdo Ministerial ya se han dado cancelaciones sobre el producto flor para la temporada mencionada. “Es un producto perecible, que no se lo puede apilar. En este momento, tenemos un déficit real de 1 200 toneladas de 5 200 que estamos esperando exportar en (temporada de) mujer rusa, que no tienen vuelo o espacio y estamos empezando este viernes la fiesta”.



El año anterior, según Expoflores, se enviaron unas 4 700 toneladas hacia Rusia. “Es un número importante, por lo que esperamos que tomen la decisión que deben tomar. Caso contrario estaremos regalando flor porque no podemos exportar”, dijo Martínez.



El Presidente Ejecutivo de Expoflores, además, señaló que la intención es que se reactive el aeropuerto de Latacunga. Él no concuerda con esto porque considera que se ahuyentará a las aerolíneas. “Las reglas cambian abruptamente porque sí. Es un peligro para la industria aeronáutica y para el producto flores”.



Si el Gobierno busca reactivar esta terminal aérea es necesario que vuelva a Latacunga un aeropuerto atractivo, dijo. “Deben ser cosas que las aerolíneas valoran como servicios, capacidad, mantenimiento, carga de entrada y otros. Con un decreto esto no se soluciona”.