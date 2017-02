El sector indígena muestra más afinidad con Guillermo Lasso

El candidato presidencial de Creo-SUMA, Guillermo Lasso, suma aliados. La noche del miércoles se reunió con líderes indígenas durante su visita a Cuenca y ayer, 23 de febrero, agradeció el respaldo.

En tanto, otros líderes influyentes como la exasambleísta de Cotopaxi, Lourdes Tibán; y el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, han manifestado su respaldo a favor del ‘cambio’ que promueve el postulante de oposición.



Lasso les agradeció porque “comprenden que el momento del país es entre la dictadura de un partido político o la democracia en el Ecuador”.



Pérez dijo que “es preferible un banquero que una dictadura que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción y encerrado en la cárcel”.



Tibán invitó a todas las bases de izquierda a “rebelarse” y en la segunda vuelta a terminar en las urnas con el partido que ha gobernado una década.



Ayer, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tomó una decisión en esa línea. “No al continuismo de la dictadura del correísmo ni a la consolidación del capitalismo. El voto es anticorreísta”. Eso señala la resolución, aunque no dice abiertamente que votarán por el presidenciable de Creo.



Además, resolvieron fortalecer la lucha por la amnistía y el indulto a “perseguidos políticos por defender los derechos individuales y colectivos”. Ese punto va en la línea de lo que ha ofrecido Lasso.



El prefecto del Azuay y director del movimiento Juntos Podemos, Paúl Carrasco, se reunió en Quito con actores sociales y políticos. Entre ellos Marcelino Chumpi, prefecto de Morona Santiago; Juan Vareles, vicepresidente de la Cedocut; Rafael Pandam, presidente del Parlamento de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana.



Chumpi dijo ayer que en la primera vuelta votó por Cynthia Viteri, pero ahora su voto será por Lasso. Va con su tesis de que es necesario derrotar al ‘correísmo’ e impulsar la convergencia de la unidad que no se consolidó en la primera vuelta electoral, comentó.



Según Chumpi, el 85% de las bases de la Amazonía ya votaron en contra del Gobierno, por lo tanto la decisión está tomada. Lasso se impuso en todas las provincias amazónicas, a excepción de Sucumbíos.



El 4 de marzo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) se reunirá para proponer un acuerdo nacional a Lasso.



Mientras, el presidenciable ratificó ayer en Guayaquil que el país necesita unidad y gobernabilidad. Y advirtió “la campaña sucia” contra él y su familia, como la marcha en los exteriores de la matriz de una institución bancaria, en Quito, de la cual él ya no es parte.



También, le respondió a su adversario, el oficialista Lenín Moreno, quien en la mañana mencionó que supuestamente había contratado “a dos o tres injuriadores internacionales para que nos ofendan”.



Lasso retó a que diera esos nombres o si los iban a “tapar como la lista de Odebrecht”. “Usted tiene al mejor asesor de campaña sucia del Ecuador y se llama Rafael Correa y está con usted, no está conmigo”.



También, anunció que se presentará a la OEA documentación fundamentada que evidencian inconsistencias en los resultados electorales. Explicó que en la comparación del ‘exit poll’ con los resultados finales del CNE de la papeleta presidencial coinciden matemáticamente, excepto en la votación de Lasso.



“Coincidentemente lo que baja Guillermo Lasso sube en nulos y blancos”. De ahí que para a segunda vuelta se requiere hacer “ajustes en el proceso para evitar distorsiones”. Además, anunció que Creo tomará precauciones en el control electoral.