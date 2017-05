El sector productivo, listo para dialogar

El discurso conciliador y de llamado al diálogo del presidente Lenín Moreno genera expectativas positivas entre los gremios productivos, bancario y de trabajadores.

Los representantes de esos sectores destacaron ayer como positivos los anuncios del nuevo Gobierno de fortalecer la dolarización y de no tener un moneda paralela.



Eran señales que se esperaban desde hace tiempo y que generan confianza, según los gremios consultados.



Para sectores como el bancario, industrial, comercial y agrícola, la recuperación económica del país también dependerá de las señales positivas y de confianza que dé el Gobierno en temas como el dinero electrónico.



Otro anuncio importante que genera expectativa es el de austeridad. Para los sec­tores productivos, un ajuste al gasto público es una medida urgente.



Para marcar una diferencia con la gestión anterior, sin embargo, piden que las propuestas no solo sean escuchadas sino que se tomen en cuenta. En eso coincidieron gremios como la Federación de Cámaras de Comercio y de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor).



Si bien destacaron los llamados al diálogo y un mensaje de inclusión y tolerancia, los diversos sectores coincidieron en que faltó definir temas sobre cómo el nuevo Régimen y su equipo económico trabajarán en la reactivación productiva, la recuperación del empleo, el déficit fiscal.



Los sectores asistirán a los diálogos con el Gobierno para presentar sus propuestas.



La austeridad, un anuncio positivo



Patricio Alarcón

Federación de Cámaras de Comercio

Me dejó una impresión de apertura al diálogo y, sobre todo, de que, a diferencia del Gobierno anterior, van a escuchar propuestas. Dio señales fuertes de mantener la dolarización y de que no van a emitir una moneda paralela, lo cual es positivo. Otra señal importante fue el anuncio de austeridad, porque hay que trabajar en el equilibrio fiscal. Me faltó el cómo lo van a hacer. Por ejemplo, con el déficit fiscal que tenemos no entiendo cómo van a construir

191 000 casas, como se anunció; ni subir el bono a USD 150 para las familias de bajos recursos.



Dos temas para entablar diálogo



Julio José Prado

Director Ejecutivo de Asobanca

Por el lado general del tono, me pareció un discurso conciliador, que abordó todos los temas que necesita el país para bajar los niveles de confrontación, de buscar acercamiento de todos los sectores. Sobre los temas económicos –aunque no mencionó mucho el tema bancario– se mantendrá y fortalecerá la dolarización. También se mencionó

–aunque muy de lado– que no habrá una moneda paralela. Ese anuncio lo tomamos como una referencia al proyecto de dinero electrónico. Esos dos temas son elementos positivos para entablar un diálogo.



Dio señales de querer un cambio



Rodrigo Gómez de la Torre

Cámara de Agricultura

Fue un discurso que plantea dar señales de cambio y que se deberán cristalizar en acciones de cambio. Fue un discurso para tratar de conciliar con varios sectores, algo que no se había tenido estos años. El tema del dinero electrónico y de la situación económica nos preocupa. Hubo señales los últimos días del Gobierno anterior que nos dejaron asustados, como los movimientos del 19 de mayo del Balance del Banco Central, por más de USD 2 000 millones. Dar más confianza al país es un tema por reforzar en hechos, más que en discurso.



Un mensaje de inclusión a otros



Roberto Aspiazu

Dir. Comité Empresarial Ecuatoriano

En su mensaje a la nación fue positivo, en general, el tema del diálogo, ya que repitió varias veces un mensaje de inclusión y tolerancia. No habrá una propuesta e iniciativa legal sin la debida consulta, de forma que tomará en cuenta a los empresarios, trabajadores, profesionales, artesanos... Sobre la parte económica no se refirió a la crisis ni mencionó el argumento de recuperación que ha manejado el Gobierno anterior. Esto lo dejó al margen porque políticamente significaba entrar a criticar al Gobierno saliente y prefirió no tocarlo.



La vivienda es la piedra angular



Jaime Rumbea

Vocero de Apive

Fue positivo que haya hecho énfasis en los sectores prioritarios de su agenda, entre los que está el acceso a vivienda. La vivienda es la piedra angular, sin la cual no funciona ninguna política de salud, de educación ni de desarrollo económico, por lo que cualquier ampliación de esos derechos tiene como punto de convergencia la vivienda, incluyendo la de los grupos más vulnerables. Lo que faltó fueron fechas, mecanismos y proyectos concretos, que entendemos que no podían ser aún anunciados, por lo que esperamos que lo sean en los próximos días.



Nos interesa la aperturaaldiálogo



Daniel Legarda

Presidente de Fedexpor

Rescatamos que no hubo confrontación sino que fue un discurso conciliador. Es necesario para el país. Diálogo y unidad se requieren para sacar adelante los retos económicos que tiene el país como la recuperación económica, el desempleo. La apertura al diálogo nos interesa, estamos siempre dispuestos a trabajar en objetivos de largo plazo del país, pero eso dependerá de que no solo se escuche a los sectores sino que se tomen en cuenta sus propuestas. Faltó profundizar sobre cómo se recuperará la competitividad, el empleo, entre otros.



El diálogo debe concretarse



Ángel Sánchez

Presidente Ceosl

Lo más importante fue el anuncio de dialogar con todos los sectores, a los que el anterior Presidente nos calificó como opositores. Esperamos llegar a consensos para resolver los problemas del país. Esperemos que no solo quede en una buena intención y se concrete en la práctica. También fue importante el impulso a la productividad nacional. El nuevo presidente Moreno habló sobre la corrupción, pero le faltó decir cómo iba a combatir este problema del Ecuador. Nos interesa saber qué ocurrirá en la práctica y cómo se transparentarán las cosas.



No fue claro en la política laboral



José Villavicencio

Dirigente del FUT

Esperamos que lo ofrecido vaya a los hechos. Le tomamos la palabra sobre la convocatoria al diálogo. Hubo algunos anuncios importantes como eliminar las sabatinas y algunas entidades del Gobierno, y que los jóvenes puedan escoger su carrera, sin embargo, se debe resolver el problema que tienen los jóvenes que no pudieron entrar a la universidad y que no tienen trabajo. En política laboral no hubo un mensaje claro. No se pronunció sobre contratación colectiva y seguridad social. Tampoco habló de la situación económica del pueblo.