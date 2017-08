El sector empresarial pide transparentar los casos de corrupción

Patricio Alarcón, presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio del Ecuador, dijo que el sector empresarial espera que las investigaciones sobre los casos de corrupción en el país continúen y que los procesos se transparenten.

"La Fiscalía debe actuar independientemente y que vaya preso quien haya afectado al país”, mencionó Alarcón en relación a la coyuntura política sobre el regreso al país y la entrega a la justicia de Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, sentenciado por el delito de cohecho.



Sin embargo, Alarcón precisó que las investigaciones de corrupción no tienen por qué afectar los diálogos entre el sector público y privado.



“Debemos estar concentrados en otro tipo de temáticas, no debe ser un factor para distraernos. Las acciones en las mesas sectoriales deben continuar”, mencionó Xavier Patiño, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca.



Estas declaraciones fueron dadas la tarde de este lunes 14 de agosto del 2017, luego de que la mesa sectorial de Comercio del Consejo Consultivo Productivo y Tributario finalizó su reunión.



Según Patiño, mientras las instancias judiciales hacen su trabajo, el sector productivo está concentrado en generar más empleos. Los empresarios piden que las investigaciones sean efectivas por el bien del país.



Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y miembro del Consejo Consultivo, aseguró que la institucionalidad de este Consejo se mantendrá a pesar de que el vicepresidente de la República, Jorge Glas, ya no lo lidere.



Independientemente quién esté al mando, mencionó, la agenda prevista para la sesión de las 24 mesas sectoriales seguirá su orden.



“Hay muchísimo trabajo atrás de nosotros y el sector privado seguirá haciendo sus actividades, según el cronograma previsto”, dijo Iván Ontaneda, presidente del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y también miembro del Consejo.