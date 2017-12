Secretario de Movilidad de Quito rechazó protesta de taxis informales

Fausto Miranda, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, rechazó la protesta realizada durante la mañana de este jueves, 21 de diciembre del 2017, por un grupo de taxistas informales en la Panamericana Norte.

Los manifestantes señalaron haber recibido mensajes de texto y correos electrónicos a través de los cuales se les informaba que no habían resultado favorecidos con los informes de idoneidad para continuar en el proceso de regularización de taxis, por no contar con todos los documentos necesarios.



Según el funcionario el proceso ha sido transparente y por ello 10 270 postulantes recibirán hasta el viernes su informe de idoneidad. Mientras que quienes no resultaron favorecidos recibirán un correo electrónico con un detalle de las causales por las que no fueron admitidos.



Para presentar apelaciones la persona deberá acercarse a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que su carpeta sea revisada nuevamente.



Miranda enfatizó que el informe de idoneidad no constituye un título habilitante, pues el proceso continúa.



La ordenanza municipal aprobada el pasado 11 de julio permite la regularización de 8 693 unidades.





La manifestación de los taxistas informales complicó la movilidad en la Panamericana Norte