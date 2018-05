En Ecuador hay cuatro casos de sarampión que son importados

LEA TAMBIÉN

En el país se han registrado en este año cuatro casos de sarampión importados de Venezuela. Por lo que la campaña de vacunación contra el sarampión sigue activa para los niños de entre 12 y 18 meses, los menores de 8 años y extranjeros menores de 15 años, que no hayan recibido la vacuna.

Pichincha es la provincia que encabeza el número de casos. En total hay tres diagnósticos. El cuarto caso está en Chimborazo, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.



En el documento se explica que los casos corresponden a tres pacientes hombres, de 4 meses, 5 y 44 años. La paciente femenina tiene 8 meses.



En el Ministerio de Salud se indicó que la inmunización se realiza en cualquier centro de salud a escala nacional. Se espera inmunizar a 1,4 millones de personas.



La cartera de Estado informó que otra de las estrategias es identificar a unos 600 000 infantes menores de 8 años, que no han sido inmunizados desde el 2012 dentro de los esquemas regulares.



La entidad, además, alertó a la población para que busque atención si tiene erupciones cutáneas, fiebre, malestar general, tos, catarro y conjuntivitis u ojos rojos.



Venezuela es el país con el mayor número de casos de sarampión en la región. Entre 2017 y 2018 se han confirmado 1 006 casos. De ellos se reportaron dos fallecidos.



En Brasil hay 316 notificaciones sospechosas. 46 ya han sido confirmadas y se registran dos fallecidos.



En Colombia se reportaron cinco diagnósticos de sarampión en menores procedentes de Venezuela (cuatro de la capital Caracas y uno del estado de Miranda). La enfermedad se presentó en niños de entre 10 meses y 2 años. En el país vecino no se registra fallecidos.



En Perú se confirmaron dos casos en residentes que no habían salido del país. Ambos son hombres y tienen 46 y 16 años. No hay casos importados.