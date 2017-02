San Valentín, buen momento para analizar las finanzas en pareja

Con motivo del mes de los enamorados muchas parejas deciden estar juntas. En las relaciones un tema importante es el manejo del dinero de ambos. Los recién casados deben tomar en cuenta algunos aspectos para que las finanzas no sean un tema incómodo.

A continuación algunas reglas financieras al momento de unirse a otra persona:



Manejar el dinero juntos: Aunque uno sepa más de finanzas que el otro, los dos deben preocuparse por los gastos. El Programa de Educación Financiera de Produbanco recomienda que uno de los casados lidere el manejo de las finanzas y el otro tenga pleno conocimiento de la situación económica, de esta manera los dos son conscientes de las consecuencias de las decisiones que toman respecto al dinero.



Deudas claras: Antes de aceptar un compromiso, en este caso el matrimonio, es importante que los dos conozcan las responsabilidades financieras que el otro mantiene. Es importante que definan si esas deudas pasarán a ser parte del balance familiar o deben ser asumidas de manera independiente.



Tener un presupuesto periódico: Lo ideal es que la pareja tenga un plan mensual de gastos. A través de la estructuración de un presupuesto la pareja tendrá una guía que permita a los dos miembros conocer su realidad financiera.



María José Freire lleva casada 10 meses, explica que en su hogar el presupuesto familiar depende del ingreso de cada uno. Ella, al tener un sueldo mensual, se encarga de los gastos fijos como luz y agua, mientras que su esposo, quien recibe un pago por comisión, asume los gastos variables como alimentación y vestimenta.

Metas financieras: El tener clara la situación económica a través del presupuesto que se va creando mes a mes, la pareja puede plantearse objetivos reales según sus finanzas. Según el Programa de Educación Financiera de Produbanco es importante que para establecer un plan de vida común se tengan en cuenta ciertos temas que son de importancia tanto para el matrimonio como para el bolsillo. Estos son:



· Compra, alquiler o remodelación de una vivienda

· Tener hijos

· Comprar un carro

· Fondo de emergencia

· Emprender

· Estudios

· Jubilación

· Cuidado de parientes



Ahorro temprano: Al inicio del matrimonio el ahorro debe ser una prioridad, debido a que no hay gastos fuertes como manutención de hijos, existencia de créditos hipotecarios, etc. Es recomendable que desde temprano la pareja tenga hábitos de ahorro.



El diario El Economista de México señala que durante los primeros meses la pareja puede realizar ciertas acciones que le permitirá reducir gastos y mantener la armonía familiar: Compartir el carro, rentar una vivienda, evitar la competencia económica y no contratar créditos u obtener otro tipo de deuda.