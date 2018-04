Según CNN, Presidente de Colombia dijo en entrevista que equipo de prensa fue asesinado en ese país

LEA TAMBIÉN

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, fotógrafo de Diario EL COMERCIO, asesinado tras su secuestro, dijo que no sabía "expresamente" que su hermano, Javier Ortega y Efraín Segarra fueron asesinados en Colombia.

Estas declaraciones las hizo la mañana de este domingo 15 de abril del 2018 en un programa en vivo desde Quito con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN. Del Rincón le comentó a Ricardo Rivas que en una entrevista el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le confirmó que el equipo de prensa fue asesinado en ese país, "tras la pregunta expresa que le hice", señaló Del Rincón.



"Así, como tú me lo acabas de decir, nunca me lo dijeron. Desde el protavoz de todo el proceso nunca se dijo dónde murieron. Solo nos dijeron que fueron asesinados", responde Ricardo Rivas tras las palabras del periodista Del Rincón.



La entrevista con Santos fue hecha en Lima, según dice Del Rincón, la noche del viernes 13 de abril del 2018. Y se transmitirá a las 18:00 en la cadena internacional CNN.



Ricardo, indicó que el presidente Lenín Moreno comentó que va a transparentar la información sobre el caso. Pero considera que se debe profundizar en el tema “no podemos quedarnos en la parte intermedia, entiendo también que no se pueden revelar muchas circunstancias y muchas cosas que se hicieron de manera reservada, entiendo. Por eso nos hemos reunido con las tres familias y una de mis propuestas, y lo digo abiertamente, es pedirle al presidente Lenín Moreno que se conforme una comisión interdisciplinaria totalmente independiente”.



No quieren que participe nadie del Gobierno, ni del Legislativo sino “integrada por personas reconocidas y familiares de las víctimas, de tal forma que en esa comisión sí se pueda abrir los papeles, informes con el sello de reservado. La idea es transparentar y generar tranquilidad a la familia y a la sociedad ecuatoriana”.



Rivas indicó que desea que conforme esta veeduría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pidió a sus personeros que apoyen en el proceso