Santo Domingo de los Tsáchilas ya aplica la revisión técnica vehicular

Santo Domingo de los Tsáchilas es la cuarta ciudad del Ecuador que ya cuenta con un Centro de Revisión Técnica Vehicular de última tecnología. Aunque este sistema aún no funciona oficialmente.

Al igual que Quito, Guayaquil y Cuenca, esta urbe tiene este servicio para controlar a su parque automotor en la parte mecánica y de seguridad.



Con este servicio, la provincia cumple con la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que dio plazo hasta octubre del 2017 para que los 221 cabildos del país asuman la competencia de la revisión vehicular.



Pero los gobiernos locales que aún no pueden hacerse cargo iniciaron gestiones para pedir ayuda a los municipios más grandes. Por ejemplo, los ayuntamientos de Puerto Quito (Pichincha), La Concordia (Santo Domingo), El Carmen (Manabí) y Buena Fe (Los Ríos) no descartan acudir a su vecino de Santo Domingo para que el centro de revisión de esa ciudad atienda a sus usuarios.



Los alcaldes coinciden en que no todos los conductores de sus zonas se acogerán a esta alternativa, porque el sistema de la ANT es nacional y cualquier dueño de vehículo puede hacer su revisión en la ciudad que considere conveniente, advierte el burgomaestre de Buena Fe, Eduardo Mendoza.



Para la alcaldesa de Puerto Quito, Narcisa Párraga, será una medida temporal en caso de que la ANT decida no darles un nuevo plazo hasta que incorporen un servicio propio.

Su cabildo gestiona un crédito ante el Banco del Estado y espera que hasta octubre le den una respuesta.



El Municipio de Santo Domingo informó que analizará las peticiones en función de su demanda local. El alcalde Víctor Quirola dijo que la idea es que no se sature el servicio.



Por el momento se realizan las pruebas para ajustar los equipos del centro de revisión. Los ensayos empezaron en julio con chequeos gratuitos para 1 000 autos, buses y camionetas con el fin de verificar el funcionamiento del sistema y para que los conductores se familiaricen con los parámetros del chequeo.



El miércoles 16 de agosto se hizo una evaluación de estas pruebas y el jueves los directivos de la Empresa Pública Municipal de Transportes y la firma privada Danton, que manejará el sistema, se reunirán para definir la fecha de inicio de la operación formal. Mientras tanto, la revisión se hará de forma visual.



Las dos entidades firmaron en el 2016 un convenio para implementar los equipos y la infraestructura con una inversión de USD 1 800 000.



Danton estará a cargo de los 41 646 trámites anuales de matriculación que se gestionan en esta ciudad. Según la ANT, Santo Domingo de los Tsáchilas es la novena provincia con el mayor parque automotor del país. El índice anuario de transportes (2015) estableció que 61 886 vehículos están en la jurisdicción de los cantones Santo Domingo y La Concordia.

El Servicio de Rentas Internas señala que entre el 2015 y 2016 se registraron transferencias de dominio de vehículos por USD 5 964 300. Según las empresas a cargo del Centro, se prevé realizar alrededor de 400 revisiones diarias, teniendo en cuenta un posible flujo de vehículos de otros cantones. Actualmente se hacen 200 diligencias.



Se espera que el tiempo de la revisión se reduzca a 8 minutos aproximadamente.



Los parámetros serán más rigurosos y de eso dependerá la extensión del plazo para quienes no pasen la primera vez.



Según el gerente de la Empresa de Transportes, Heckel Vega, las exigencias técnicas generales para aprobar implican al menos unos 12 parámetros. Entre los más importantes están la alineación, suspensión, frenos, emisiones de gases, luces, estado del vehículo.



El servicio tendrá un costo y variará según el tipo de vehículo. Por ejemplo, por un carro particular o liviano se pagará una tasa de USD 26,58, mientras que para un taxi, buseta o camioneta, USD 18, 19.



Mensualmente los trámites por la revisión vehicular generan USD 399 614.

En contexto

​

Los centros de revisión técnica vehicular son parte de las competencias de tránsito que deben asumir los municipios en todo el país. Por el momento, solo cuatro cabildos cuentan con este servicio. Los demás tramitan créditos o forman alianzas.