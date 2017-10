Santiago Yépez: ‘La explotación minera sí tendría limitaciones’

Entrevista de Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería.

¿Cuál es el impacto para las actuales y futuras concesiones de la pregunta que busca prohibir, sin excepción, la minería metálica en todas su etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?



No existe ningún tipo de implicación. La actual Ley de Minería y la Constitución ya prevén que no se pueda realizar actividad minera en zonas intangibles, parques nacionales y zonas urbanas.



¿Entonces qué busca la pregunta?



La pregunta introduce la frase “la minería metálica en todas sus fases”. Actualmente, la Constitución habla de actividad extractiva. De aprobarse, se precisa que tampoco se podrá hacer exploración minera.



¿Actualmente se podía explorar?



Sí, se podía explorar. Pero no se podía explotar, salvo con una autorización previa de la Asamblea Nacional. De la pregunta podemos entender dos cosas. La primera es que efectivamente se limita la actividad minera en todas sus fases en estas zonas sensibles y, con ello, se brinda un mayor cuidado al medioambiente. Y, segundo, se ratifica de forma tácita de que es factible hacer minería en todos aquellos lugares distintos a zonas intangibles, áreas protegidas y centros urbanos, que constan en la pregunta. Estamos dispuestos a aceptar el mandato popular y ratificar nuestro deseo de aportar al desarrollo del país.

¿Se puede limitar la frontera minera?



Si bien podría haber una limitación en esas áreas se puede hacer actividad exploratoria en el resto del territorio nacional. No hay exploración masiva en el país que permita determinar que existan yacimientos minerales en estas zonas sensibles.



Hay ambientalistas que pedían incluir en la prohibición las zonas que son fuentes de agua. ¿La pregunta se quedó corta en ese sentido?



No. Creemos que una minería bien hecha desvirtúa ese criterio que señala que se debe escoger: ‘minería o agua’. La pregunta más bien refuerza la idea de que se puede llevar adelante proyectos con tecnología y mínimo impacto ambiental.



¿La consulta puede tener algún impacto para atraer inversionistas?



Podría generar inquietud. Hay que hacer una campaña para

informar que la intención del Estado es precautelar los derechos de la naturaleza y, por otro lado, que en las zonas de exclusión, no contempladas en la pregunta, sí se puede hacer exploración y explotación.

Santiago Yépez es abogado, con doctorado

en Leyes. Tiene cerca de 13 años de experiencia en el sector minero.