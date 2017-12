Santiago León renunció a la Corporación Financiera Nacional

El director de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Santiago León, abandona el equipo de trabajo del presidente Lenín Moreno. Este jueves, 21 de diciembre del 2017, se dio a conocer su renuncia al cargo.

El presidente Moreno convocó a los ministros, secretarios y otros colaboradores a una reunión de gabinete con varios objetivos. Entre ellos estaba hacer una evaluación de la gestión del régimen. El Mandatario también aprovechó para dar un mensaje por Navidad.



Al inicio de la cita, Moreno habló de la renuncia de León. Mencionó que había conversado previamente con él vía telefónica. El excolaborador trabajará en el sector privado. Todavía no se ha dado a conocer el nombre de quién lo reemplazará.



En otro tema, el Presidente no pasó por alto el asesinato a la niña Emilia, en Loja. En la reunión informó que conversó con el padre de la menor. Para el Jefe de Estado se debe investigar de manera urgente la muerte de uno de los implicados en el asesinato de la menor.



Pidió a los ministros de Justicia, Rosana Alvarado, y del Interior César Navas, estar pendiente de este caso. “A ver bien si no le dieron suicidando porque no se olviden que él pertenecía a una organización delictiva que, a lo mejor, no le interesa para nada tener un delator”.