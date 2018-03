Navas: ‘Ya conocemos la composición del explosivo y cómo se activó’

Entrevista a César Navas, ministro del Interior.



En el 2017, el Gobierno colombiano y las FARC ya advertían de disidencias en la frontera norte para controlar la droga. ¿Por qué se llegó al punto de que explote un coche bomba en Ecuador?

Es una reacción a la presencia activa del Estado ecuatoriano en el control de su frontera, pero también de operaciones que ha iniciado Colombia en el control de su frontera. Ecuador ha fortalecido su presencia y ha dado golpes muy importantes. En la última semana se han confiscado 7,5 toneladas de precursores químicos, hay siete detenidos vinculados a estos grupos.



Usted dice que ya se fortaleció la seguridad en la frontera desde antes. ¿Específicamente qué se hizo?

Hemos trabajado más con las unidades especiales de Antinarcóticos; allí está operando el GEMA y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, pero FF.AA. también ha hecho una movilización periódica de soldados.



¿No se salió de control el narcotráfico en esa zona?



No, todo lo contrario. Si no tuviéramos acciones como Estado, no hubiésemos tenido ninguna reacción; ahí sí (las mafias) estuvieran viviendo en la zona de confort, diciendo aquí no pasa nada o no hay presencia del Estado. Es todo lo contrario. La presencia del Estado ha obligado a que estos grupos disidentes cometan estas acciones.



En mayo del 2017, el jefe de las FARC dijo que las redes criminales habían tomado el control de todos los ríos de la frontera con Ecuador. ¿Es así?



No, no es así. Hay una presencia permanente de FF.AA. No es nuevo esto, hemos venido monitoreando y teniendo acciones importantes.



En Colombia se habla de unos 800 y 1000 disidentes de las FARC en todo ese país. ¿Cuántos hay en la frontera con Ecuador?



Eso no podemos informar. Es reservado; esos datos sirven para organizar operativos.



Desde el anterior Gobierno hay una campaña de depuración policial. ¿Agentes que operan en la frontera pueden haber sido contaminados?



No es descabellado pensar que existan malos elementos de la Policía en ninguna parte del país. Aquí hay procesos de depuración. Y para eso están los procesos internos de verificación, que se están cumpliendo.



¿Se ha cambiado al personal tras el ataque?



No, ahora no, se mantienen. Vamos a hacer algunos cambios en las próximas horas, para refrescar el personal.



¿Por qué?

Cambiaremos a agentes que han tenido mayor impacto psicológico tras estos hechos.



¿Qué se sabe de la ruta que hizo el coche bomba y del material explosivo?

Tenemos ya alguna información: cómo se movió, las horas, el traslado. Después de los peritajes preliminares, también hemos detectado la composición del explosivo, cómo estuvo configurada la carga, cómo se activó. Esa información es reservada.



A escala nacional, cómo está la situación del narcotráfico. En Manabí las mafias siguen reclutando pescadores artesanales…

Hoy (miércoles) vamos a tener una reunión en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Vamos a analizar cuál ha sido el accionar general en la frontera norte. En términos generales, los resultados han sido exitosos desde el punto de vista operativo, en la desarticulación de estas bandas.



El fiscal de Colombia dijo que alias ‘Guacho’ se mueve entre Tumaco (Colombia) y San Lorenzo. ¿Qué se sabe de su paradero?

No es tan fácil (identificarlo). Hay un tema de clandestinidad, es un tema muy complejo de controlar cada centímetro de la frontera. Inteligencia está trabajando; es nuestra prioridad este momento capturarlo.



Hoja de vida

Ingeniero naval de armamento por la Armada de Chile. Tiene una maestría en Economía y diplomados.



Su visión

La reacción de disidentes es por el trabajo del Estado.