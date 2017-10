Siguen en estado crítico 45 heridos en el tiroteo de Las Vegas

Cuarenta y cinco personas que resultaron heridas por los disparos del autor de la matanza de Las Vegas, Stephen Paddock, siguen hoy (13 de octubre del 2017) hospitalizadas en condición crítica, sin que la policía haya podido establecer todavía los motivos que le indujeron a tirotear a la multitud el 1 de octubre.

El alguacil del condado Clark, Joseph Lombardo, señaló hoy en una conferencia de prensa que la autopsia no ha brindado detalles de problemas o condiciones en el cerebro de Paddock que puedan explicar la causa del tiroteo que acabó con la vida de 58 personas que asistían a un concierto al aire libre y dejó heridas a casi 500.



No obstante, el cerebro de Paddock ha sido entregado a un instituto especializado para hacer nuevas investigaciones.



Gran parte de la conferencia de prensa se centró sin embargo en la discrepancia surgida acerca de la cronología de los hechos.



Aunque inicialmente se dijo que el guardia de seguridad Jesús Campos había sido atacado a tiros por Paddock a las 21:59 hora del Pacífico, el alguacil aclaró hoy que a esa hora Campos intentó romper la barricada que el atacante había montado en la puerta de su habitación en el hotel Mandalay Bay, por lo que los disparos hacia él habrían venido después.



"Me sostengo con la hora de las 9:59 (21:59) (...), no estaba errado cuando se lo dije", aclaró Lombardo. "Las circunstancias asociadas con esa hora son imprecisas", agregó sin embargo.



Esa hora señalada por las autoridades planteó algunas cuestiones, pues muchos se preguntaban por qué tuvieron que pasar seis minutos antes de que las autoridades y el cuerpo de seguridad del hotel llegaran a tratar de detener la masacre.



MGM Resorts, propietaria del hotel, distribuyó este jueves un comunicado en el que se declaró inconforme con el primer reporte cronológico entregado por las autoridades al público.



"Aunque preferimos no comentar los detalles de la investigación, estamos emitiendo esta declaración para corregir parte de la información errónea que se ha difundido. Las 9:59 p.m. hora del Pacífico se derivó de un informe del Mandalay Bay creado manualmente después del hecho, sin el beneficio de la información que ahora tenemos. Ahora estamos seguros de que el tiempo indicado en este informe no es exacto", dice el comunicado.



De acuerdo con el alguacil, el tiroteo hacia la multitud comenzó a las 10:05 y la policía llegó al piso 32 del hotel a las 10:17, es decir, dos minutos después de que Paddock dejara de disparar.