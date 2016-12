La salida de Odebrecht del Metro, requiere de la no objeción de los organismos multilaterales

La salida de la empresa brasileña Odebrecht del consorcio (Acciona-Odebrecht) que construye la fase dos del Metro (un túnel de 22,6 kilómetros y 13 estaciones) debe contar con el aval de los organismos multilaterales que financian este proyecto.

Los representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se deben pronunciar ante la solicitud de la brasileña de ceder sus derechos y acciones a la empresa española Acciona.



La Empresa Pública Metro de Quito, administradora de este proyecto, realizó ya la gestión para contar con la no objeción de estas entidades internacionales, informó Sergio Garnica, concejal independiente e integrante del directorio de la Empresa Metro de Quito.



Está previsto que estas entidades emitan su pronunciamiento a fines de enero del 2017, precisó Garnica.



Una vez que se cumpla este proceso, Acciona se quedaría a cargo del 100% de las acciones y derechos de la fase dos del proyecto Metro de Quito. Esto se adjuntaría al contrato mediante la suscripción de una adenda.



La posibilidad de que una estas empresas deje el consorcio, para que la otra asuma la obra constaba entre las cláusulas del contrato firmado en noviembre del 2015.



Marco Ponce, concejal de SUMA, mencionó que de concretarse la salida de Odebrecht, Acciona estará en condiciones de ejecutar esta obra. Esta empresa, según informó Ponce, es una de las más grandes del mundo. “Es la primera en Europa y la cuarta a nivel mundial (…) O sea, no es una empresita que sin Odebrecht no puede”.