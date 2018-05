La salida a la crisis en Nicaragua 'debe ser electoral', dice Luis Almagro

LEA TAMBIÉN

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró este miércoles, 23 de mayo del 2018, que la salida a la crisis que vive Nicaragua solo puede ser por la vía electoral, "sin exclusiones, sin inhabilitaciones" y con un "proceso electoral justo, claro y transparente".

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Almagro insiste en que la primera de sus denuncias sobre lo que está ocurriendo en el país tiene que ver con "los asesinatos de los manifestantes", reiterando su condena y exigencia justicia.



Nicaragua cumple hoy 36 días de una crisis sociopolítica y de protestas en contra y a favor del presidente Daniel Ortega, que han dejado al menos 76 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA.



Aquí mi mensaje sobre la situación en Nicaragua y el papel de @OEA_oficial pic.twitter.com/SivQMUXSaD — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 23 de mayo de 2018

"La justicia deberá recorrer todo el camino que sea necesario para asegurarnos de que ningún crimen quede impune", asegura Almagro en su mensaje.



El secretario recordó que "en el peor momento de la crisis", la Conferencia Episcopal solicitó a la OEA que hiciera gestiones para permitir el acceso de la CIDH al país centroamericano, con el objetivo de monitorear la situación, algo que finalmente lograron.



"El celo profesional de la CIDH y su compromiso con los principios de la defensa de los derechos humanos quedaron de manifiesto en su informe sobre Nicaragua", apuntó Almagro.



El pasado lunes, 21 de mayo del 2018, la CIDH denunció que el material obtenido durante su trabajo de campo evidenciaba "graves violaciones de derechos humanos" con "al menos 76 personas muertas" en Nicaragua.



"Públicamente hemos hecho nuestro este informe, párrafo por párrafo, en sus denuncias y en sus conclusiones. Y seguimos haciendo gestiones para ampliar los trabajos de la CIDH", afirmó este martes Almagro.



El secretario general de la OEA aseguró que no ha habido nadie, "ni organización ni autoridad electoral", que haya hecho "recomendaciones más profundas y de sustancia" que las que surgieron de la comisión, por lo que consideró que hacerlas realidad "es fundamental" para la democracia en Nicaragua.



"Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo", dijo.



Almagro también dejó claro que el organismo se ha referido además a algunas "prácticas antidemocráticas" de "algún actor de la oposición", que referían concretamente "a la mentira".



"Se ha mentido procurando ocultar nuestra condena a asesinatos de manifestantes, se ha mentido respecto a nuestras gestiones para la visita de la CIDH, se ha mentido respecto a nuestra posición sobre el informe de la CIDH, se ha mentido sobre nuestra posición respecto a elecciones adelantadas en Nicaragua", enumeró Almagro.



"Se ha mentido sobre la existencia de acuerdos secretos con el Gobierno, cuando todos los acuerdos e informes de la Misión de Observación Electoral sobre los procesos electorales están en la página web de la organización", continuó.



El secretario advirtió que no obstante la mentira seguirá siendo protagonista en el futuro próximo nicarag ense, pero consideró que ese problema es de quien la utiliza.



"No va a estar nunca en mí quejarme del juego fuerte en la política. Lo que no me pueden pedir es que confíe en ellos. No son confiables y no voy a confiar en ellos. Punto", dijo a ese respecto.



"Quiero tres cosas para Nicaragua, democracia en Nicaragua, verdad y justicia en Nicaragua, plena vigencia de los derechos humanos en Nicaragua", concluyó.