Salasakas purificaron a joven que fue acusado de robo en la comunidad de Tungurahua

El pueblo Salasaka sometió a la justicia indígena a una persona acusada de robo este martes 29 de mayo del 2018. El hombre fue sancionado luego que la asamblea comunitaria lo encontrará culpable del robo de un teléfono celular a una estudiante la noche del lunes 28 de mayo.

Los indígenas aprehendieron al sospechoso, de 24 años, luego que fuera reconocido por la víctima a quien le arranchó el equipo móvil cuando se movilizaba en un bus intercantonal que cubría la ruta Pelileo-Ambato.



La joven pidió ayuda a los dirigentes que lo detuvieron y encontraron el equipo telefónico en su poder sin que pudiera justificar su procedencia.



La diligencia se cumplió en la casa comunal a donde acudieron el implicado, sus familiares, las personas afectadas, el personal de la Policía Nacional. También los dirigentes y los habitantes de las 18 comunidades que integran el pueblo Salasaka.



Luego de cinco horas de debate los comuneros decidieron en forma unánime el castigo con ortiga y un baño de purificación con yerbas medicinales. Baltazar Jiménez, gobernador del Pueblo, indicó que no se permitirá más robos en la comunidad. “El pueblo aconsejó al implicado que no robe, no mienta y no sea ocioso. En la purificación de su cuerpo, mente y espíritu le hemos sometido a un baño con agua helada y a un castigo con hierbas medicinales”.



Luego camino semidesnudo por las calles del hasta el río Pachanlica donde se cumplió el baño de purificación. Rufino Masaquiza, habitante de Salasaka, contó que los robos de animales son frecuentes en la comunidad, pero con el castigo se sienta un precedente para que no vengan.



Al final las autoridades indígenas entregaron al sospechoso en manos de los miembros de la Policía Nacional.