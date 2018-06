Cura de Cuenca, por abuso sexual: ‘Aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar’

LEA TAMBIÉN

El sacerdote César C., investigado por la Arquidiócesis de Cuenca en relación con acusaciones por abuso sexual a menores, declaró el pasado 22 de mayo de 2018 durante una comparecencia ante la Iglesia Católica que, con respecto al abuso sexual, “se da una cierta complicidad” por parte de las víctimas.

“Aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar”, afirmó César C. durante su interrogatorio. Al documento tuvieron acceso periodistas locales y, posteriormente, fue difundido por las redes sociales.



La delegación investigadora del caso le preguntó al sacerdote sobre su opinión con respecto a la atención que han recibido en los últimos años los abusos sexuales dentro de la Iglesia. “Últimamente este tema se ha pueso muy de moda y tengo toda la impresión que muchas personas que con el objetivo de obtener dinero acusan a los sacerdotes de delitos tan graves”.



“Me llama mucho la atención la actitud del papa Francisco de pedir perdón a las víctimas. Por mi experiencia personal puedo decir que pedir perdón me parece algo muy difícil, propio solo de aquellos más santos. Por eso me llama la atención que el Papa descienda y se abaje de su dignidad de sucesor de Pedro y se ponga a la altura de unos malhechores pidiéndoles perdón”, agregó y sentenció que: “Tengo la impresión de que el Papa quiere congraciarse con los enemigos de la Iglesia”.



Este sábado 2 de junio de 2018, la Arquidiócesis de Cuenca hizo público un comunicado indicando que “ha sido violada la confidencialidad de este proceso, ya que el Delegado entregó a cada una de las partes, como es su derecho propio, copia de la declaración, con el compromiso jurídico y miral, de guardar absoluta confidencialidad. Por tal motivo esto agrava la situación procesal del imputado”.



“La Arquidiócesis de Cuenca no asume responsabilidad alguna sobre esta violación a la confidencialidad de los documentos y advierte, a su vez, la gravedad sobre las actitudes del Padre César C. que ha sido amonestado, y las de las personas que actúan en su nombre”.



La Iglesia de Cuenca asegura además que “todas las causas de abuso sexual a menores perpetradas por sacerdotes son reservadas a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Ratificamos que los documentos son reservados y en la Curia Arzobispal no se entrega la copia de los mismos, a nadie”.