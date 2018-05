Un sacerdote católico contaminado por ébola en la RDC

LEA TAMBIÉN

Un sacerdote católico fue puesto en cuarentena tras ser contaminado por el virus del Ébola en Mbandaka, una ciudad en el noroeste de la República Democrática del Congo, informó el jueves 24 de mayo del 2018 una fuente médica.

“Hemos puesto en cuarentena a un sacerdote de la diócesis de Mbandaka-Bikoro que dio positivo en la prueba” del virus del Ébola, declaró a la AFP una fuente médica que requirió el anonimato, confirmado una información que había estado circulando en las redes sociales.



Por el momento, la AFP no pudo contactar con las autoridades religiosas.



El jueves por la noche, no era posible determinar si el caso ya estaba contabilizado en el balance oficial o no.



El miércoles, las autoridades congoleñas pidieron prudencia respecto a las informaciones en torno a este noveno brote de ébola que sufre el país africano desde 1976, insistiendo en que es el ministerio de Salud el único habilitado para comunicar sobre la epidemia.



La epidemia de Ébola se declaró el 8 de mayo en Bikoro, una ciudad de 200 000 habitantes situada en el noroeste de la RDC. El virus se ha cobrado la vida de 27 personas entre los 58 casos registrados, según un último balance de la OMS.

Por otra parte, Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la infancia, aseguró el jueves que se comprometía en luchar en las escuelas contra la propagación de la epidemia.



Un niño figura entre las 27 víctimas mortales.



Unicef trabaja con las escuelas para que, en caso de contaminación de un alumno, este sea tratado rápidamente, declaró a la AFP su representante en la RDC, Gianfranco Rotigliano.



Además, Rotigliano instó a la población a colaborar con las autoridades sanitarias para combatir la epidemia.



“Las poblaciones tienen que colaborar, y no pensar que el ébola viene de la brujería, es una enfermedad grave pero también es una enfermedad que se puede superar, de la que te puedes curar”, insistió.