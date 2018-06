Rutas de buses cambiaron  por trabajos en la calle Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La intervención en la calle Venezuela, entre Mejía (norte) y Bolívar (sur) se inició el sábado (23 de junio del 2018) pasado. Sin embargo, los problemas de tráfico se evidenciaron recién ayer, 25 de junio, en ese sector del Centro Histórico.

Luis Lascano toma a diario el bus de la cooperativa Transplaneta que cubre la ruta Quitus Colonial-U. Central. Contó que le tomó casi 20 minutos llegar, desde la avenida 5 de Junio hasta la calle Bolívar. “En un día normal ese recorrido se hace en unos 10 minutos”, dijo.



Esa fue una de las ocho rutas que se modificaron por el cierre de la calle Venezuela, debido a una intervención de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) para mejorar la red de alcantarillado de ese sector.



Los cambios tomaron por sorpresa a algunos usuarios. Mayra Mera tuvo que quedarse en la Bolívar y avanzar caminando hacia la Olmedo en donde atiende un local. “La verdad es que no supe del cierre de la Venezuela. Los próximos días al menos tendré que salir de la casa con un cuarto de hora de anterioridad”, dijo.



Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dijo que el paso por la Venezuela, desde la 5 de Junio hasta la Bolívar, estará habilitado para el transporte público todo el día. Esto porque, entre las 06:0 y 10:00, la circulación para los vehículos particulares estará restringida durante los 45 días que durará la intervención, es decir el lunes 6 de agosto.



Las rutas que alteraron sus recorridos para cruzar el Centro Histórico son: La Independencia-24 de Mayo (Cooperativa San Francisco), La Libertad-Bellavista (Vencedores), Las Alcantarillas-Guápulo (Cooperativa Quito), Tola- San Roque (integrado Trole), Colmena-Batán (Vencedores de Pichincha), Atacazo-U. Central (Vencedores de Pichincha), Quitus Colonial-U. Central (Transplaneta) y Turubamba-Toctiuco (Bellavista).

Para los buses hay dos desvíos coordinados por los agentes civiles de Tránsito de la AMT. Para los buses que cubren la ruta hacia el noroccidente, el desvío es desde la Rocafuerte hacia la Imbabura. Las unidades que van hacia el nororiente se desvían en la Bolívar hacia la Flores.

Esas ocho rutas, según los datos de la AMT, realizan en promedio 500 viajes diarios por la Venezuela. A eso se suman 16 500 vehículos que deben desviarse desde la 5 de Junio, por la calle Miller, hacia la Necochea para seguir al norte por la Mariscal Sucre. Según la AMT, en esas vías se prevé un aumento de vehículos.



La mañana de ayer 25 de junio, los trabajos en la Venezuela se concentraban en el tramo entre la Chile y Espejo, en los bajos del Municipio de Quito. Allí ya estaba levantada parte del asfalto para intervenir las tuberías.



Fabricio Zambrano, gerente de Saneamiento de la Epmaps, dijo que, mediante inspección televisiva, se detectó que en el tramo de la Venezuela, entre Espejo y Mejía, hay conexiones domiciliarias que no funcionaban al 100%. Esto porque penetraban la tubería que conduce las aguas lluvias y servidas con lo que la capacidad del sistema disminuye.



“En un evento de fuertes lluvias, por ejemplo, esa situación hubiese provocado el colapso del sistema de alcantarillado”, explicó Zambrano.



En total, la Epmaps reparará las conexiones de 15 domicilios para evitar problemas de acumulación de agua. Una vez hecha la intervención se verificará con cámaras si el funcionamiento es el adecuado.



Pero no solo se intervendrá el sistema de alcantarillado. El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) aprovechará esta obra para nivelar la calzada con la acera, mediante la colocación de una plataforma.



El objetivo de la ubicación de este soporte, según el IMP, es proporcionar más seguridad para el cruce de los peatones en esta zona.



La finalización de la obra está prevista para el próximo 4 de agosto. Hay que recordar que el Municipio anunció que un tramo de la Venezuela será peatonal. Sin embargo, la colocación de la plataforma, según las autoridades, todavía no apunta a esa acción. Una vez terminada, el tránsito de vehículos será normal.