Rusia se declara 'inocente' en el caso del exespía envenenado y dice que está dispuesta a cooperar

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró este martes, 13 de marzo del 2018, que Rusia es “inocente” y está dispuesta a “cooperar” con las autoridades británicas en la investigación del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal, aunque reclamó tener acceso a la sustancia química implicada.

“Rusia es inocente y está dispuesta a cooperar” en la investigación “si Gran Bretaña cumple sus obligaciones internacionales” dijo Lavrov en una rueda de prensa en Moscú, un día después de las acusaciones de la primera ministra británica Theresa May sobre la responsabilidad rusa en el caso.



Sin embargo Lavrov acusó a Londres de “colonialismo” y rechazó el “ultimátum” de May, que dio a Rusia hasta medianoche de este martes para dar explicaciones



Según Lavrov, la Convención sobre Armas Químicas prevé que, en caso de uso de sustancias prohibidas, el país sospechoso reciba una demanda de información a la que puede responder haciendo sus propios análisis.



“Hemos exigido con una nota oficial acceder a esta sustancia y (...) a todos los hechos de la investigación porque una de las víctimas es la ciudadana rusa Yulia Skripal”, la hija del exespía, dijo Lavrov en una rueda de prensa. “Estas demandas fueron rechazadas”, añadió.



Theresa May dijo el lunes ante el parlamento que es “muy probable” que Rusia esté tras el atentado.



Serguéi Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, fueron hallados inconscientes el 4 de marzo en Salisbury, en el sur del Reino Unido, donde vivía el exespía.



“Antes de dar un ultimátum es mejor respetar las obligaciones en materia de derecho internacional, en este caso la Convención”, dijo Lavrov. “Y en lo que respecta a las buenas maneras, hay que acordarse que la época del colonialismo ha terminado desde hace mucho tiempo”, añadió.