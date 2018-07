Retrato de Rosalía Arteaga como Presidenta fue colocado en Carondelet

LEA TAMBIÉN

Luego de más de 11 años de haber sido posesionada como la primera Presidenta de la República, la pintura de Rosalía Arteaga reposa en uno de los espacios del Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, junto a las de sus antecesores y predecesores en ese cargo.

Ella estuvo siete días en el poder, entre el 6 y el 11 de febrero de 1997, tras la caída de Abdalá Bucaram Ortiz y antes del nombramiento interino de Fabián Alarcón, que fue ejecutado por el Congreso pese a la inexistencia constitucional de esa figura.



Contando con Alarcón, tras el breve paso de la política azuaya por la Presidencia, hubo seis presidentes que no se pronunciaron sobre la ubicación del retrato de Arteaga. El séptimo Mandatario en llegar, el actual presidente Lenín Moreno, tomó la decisión.



La falta de reconocimiento de su corto período se debe a la inestabilidad política de la época. El 6 de febrero de 1997, el Legislativo cesó a Bucaram por “incapacidad mental”. Y antes de la medianoche de ese día, Arteaga firmó el decreto asumiendo la Presidencia. Pero, el Congreso nombró a Alarcón.



Ese evento se conoció como la noche de los tres presidentes, ya que Bucaram, Arteaga y Alarcón amanecieron al siguiente día reclamando ese sitial. Un acuerdo hizo que la política asuma la Presidencia de manera temporal. Sin embargo, el 11 de febrero el Parlamento finalmente ratificó a Alarcón como Mandatario interino.



En el 2004, el Gobierno de Lucio Gutiérrez reconoció a Arteaga como expresidente. Pero, nunca hubo un acercamiento para cumplir con la colocación de su retrato. Arteaga relata que hace algunos meses (no recuerda la fecha exacta), personal de la Presidencia de Moreno le comunicó la decisión de hacerlo.



“Fue una sorpresa agradable que después de 21 años suceda”, dijo. Ella eligió al pintor carchense Alfonso Endara para que la retrate. Cree que es un excelente artista porque plasma de una forma verosímil a las personas y cumple con los requisitos que dispone la Presidencia.



Desde que se conoció la colocación del cuadro, el pasado viernes 29 de junio del 2018, Arteaga asegura que ha recibido varias llamadas de felicitación. Ella está contenta aunque no pidió esa distinción, las solicitudes llegaron de varias agrupaciones sociales de mujeres.



No tiene planificado asistir en estos días al Palacio para mirar con sus propios ojos la pintura, en una de las paredes del Salón Amarilo. En esta semana partirá a España para participar en varias actividades académicas y luego de su regreso (20 de julio) tratará de visitar el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito.