Más ropa y celulares se traen por courier

Prendas de vestir, repuestos para vehículos, artículos electrónicos, cremas y vitaminas, en ese orden, son los productos que más se importaron a través de couriers en el primer trimestre de este año.

El tráfico postal y el correo registró resultados positivos en los tres primeros meses del 2017. Los ecuatorianos compraron USD 35,6 millones en el exterior a través de estas empresas, esto es un 26% más frente a igual período del año pasado, según datos del Banco Central del Ecuador. En tanto, en términos de volumen los envíos subieron un 32% en ese período.



El principal factor que explica este resultado es el levantamiento parcial de las salvaguardias, explicó Lupe Ortega, presidenta de la Asociación de Couriers del Ecuador. Con ello, productos como ropa y algunos aparatos electrónicos han bajado de precio. En total las desgravaciones se aplicaron a 2 152 partidas (productos y grupos de productos).Ropa y zapatos están entre los artículos más comprados por los clientes.



En la empresa TMA Logistic, entre enero y marzo, hubo un total de 2 262 envíos desde Estados Unidos. De estos, un 40%, es decir, 905 paquetes, fueron de ropa y calzado.



Le siguen los aparatos electrónicos con 566 insumos, especialmente teléfonos móviles y cámaras, explicó José Alfredo Jiménez, propietario.



El resto de envíos corresponde a repuestos de vehículos y ­partes y piezas de industria. En los tres primeros meses de este año, las ventas de esta empresa crecieron un 3%.



Ximena Cevallos es gerenta administrativa de Ultrabox, que trae productos desde Estados Unidos y España.



En su caso también predominan los envíos de ropa y zapatos. Entre ambos se trae un 60%, el resto es de artículos electrónicos y de uso personal.



El Gobierno Nacional impuso -en el 2014- algunas reglas para los envíos desde el exterior por este medio.



Los cupos anuales de cinco envíos máximo o los USD 1 200 al año y el pago de una tasa de USD 42 para los paquetes importados bajo el sistema 4x4 (hasta 4 kilos y USD 400 sin pago de aranceles).



Esta tarifa afectó a los negocios que se dedicaban a esta actividad. En el país existen 35 empresas de courier.



Para levantar sus ventas, el sector aplicó fuertes estrategias de promoción, en especial a través de publicaciones en sus páginas web y entrega de información directa a clientes.



En TMA Logistic se hicieron campañas para motivar a los clientes a que utilizaran este servicio, dijo el representante de este negocio, que tiene cerca de 400 clientes frecuentes.



Ultrabox, en cambio, apostó por enfatizar en la seguridad que brindan al cliente en la entrega de los paquetes.



“Los clientes tienen toda la seguridad con nosotros, porque les informamos cada día sobre el estado de sus envíos”, sostuvo la gerenta de esta firma ecuatoriana. La empresa recibe unas cuatro remesas a la semana con productos provenientes del exterior.

El ecuatoriano Sandro Aguilera trae diversos artículos, como ropa y accesorios, sobre todo desde Miami.



Él, generalmente, hace compras por un monto de USD 300 al año. Dice que aunque debe pagar la tarifa de USD 42, en el exterior encuentra más variedad en artículos que no se encuentran en el país.



Para la presidenta de la Asociación de Couriers del Ecuador, los envíos desde el exterior no afectan a la industria nacional, por lo que solicitarán que así como las salvaguardias se terminarán en junio, se retiren las restricciones del sector de correos rápidos.



Según la ejecutiva, una buena parte de las compras corresponde a productos que no se encuentran en el país, como repuestos de vehículos, por lo que los clientes están obligados a traerlos del exterior.



Hay otros productos como perfumes, que se adquieren dependiendo de fechas especiales, como el Día de la Madre, Navidad y otras ocasiones.