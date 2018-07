Rommy Vallejo amplió su versión por el caso Balda desde EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El exsecretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, amplió su versión por el caso Balda a través de videoconferencia desde Chicago, Estados Unidos. Según los abogados del exlegislador, quienes estuvieron presentes en la diligencia, el exfuncionario de Estado habló por 10 minutos y luego se marchó.

Vallejo fue la primera persona que rindió su versión la mañana de este lunes, 16 de julio del 2018.



Luego fue el turno de Paulina Sumarraga, exfuncionaria de la Secretaria de Inteligencia (Senain). Ella ingresó cerca de las 09:30 a la Fiscalía General del Estado, al norte de Quito. La exservidora pública no se pronunció sobre la versión que rindió.



Santiago Mena, también exsubsecretario de la Senain, llegó a la Fiscalía para hablar de los hechos sobre el secuestro del exlegislador. Él estuvo dentro de la entidad aproximadamente una hora. Después salió y dijo que por ser un oficial de la Policía en servicio activo no podía dar declaraciones. Antes de retirarse solo manifestó que no conocía de los hechos y que no tenía responsabilidad de nada.



Alexis Mera también ingresó a la Fiscalía para rendir su versión. Él tampoco quiso pronunciarse. Otro de los exfuncionarios que estaba convocado para rendir su versión fue el excanciller, Ricardo Patiño. Él no se presentó a la diligencia.