Rodrigo Duterte dice que 'Estados Unidos es hipócrita'

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró hoy, 22 de mayo de 2017, a la prensa rusa que se propone convencer al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, para que Moscú suministre armamento alta precisión a Manila.

"Creo que tendré que persuadir al presidente Putin para que Rusia nos suministre dicho armamento. No se trata de gran cantidad de armas, sino, en concreto, de misiles de alta precisión", dijo Duterte en vísperas de su primera visita a Rusia.



Duterte, quien firmará en Moscú un acuerdo de cooperación militar, subrayó que el armamento de alta precisión ruso es mejor que el estadounidense.



"Pero los rusos no sólo son mejores en eso, sino que son generosos y están dispuestos a ayudar", señaló el presidente, quien consideró muy importante los acuerdos en seguridad y defensa con Rusia ante la creciente amenaza terrorista.



Según la prensa rusa, Filipinas también está interesada en aviones y helicópteros de guerra, y armas ligeras, aunque antes ambos países deben aprobar un marco jurídico para consumar dichas operaciones.



El líder filipino subrayó que, en caso de que la situación en el mundo se deteriore, incluido en lo relativo al grupo terrorista Estado Islámico (EI), estará dispuesto a forjar "alianzas militares" con otras potencias, aparte de Estados Unidos.



"Ahora sólo se puede confiar en Rusia y China. Estados Unidos es hipócrita. Allí la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, así que siempre habrá problemas, incomprensión y si no odio, antipatía", insistió.



Además, Duterte aseguró que por el momento no piensa viajar a EE.UU., aunque dio la bienvenida a una posible visita a su país del presidente de ese país, Donald Trump.



El mandatario filipino, que viajará a Rusia junto a Oscar Taclao, general de división del Comando Central de las Fuerzas Armadas, visitó recientemente el buque de guerra ruso "Variag" de paso por Manila.



A principios del pasado año, Duterte ya se subió a bordo de otro buque ruso, el destructor "Almirante Tributs", en un claro gesto de acercamiento a Moscú tras el creciente distanciamiento con Estados Unidos.



Putin invitó a Duterte a visitar este país durante la cumbre del Acuerdo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) celebrada en noviembre de 2016 en Lima.



Duterte, que llegó al poder en junio de 2016, ha prometido desechar la tradicional alianza militar con EE.UU. y en los últimos meses ha protagonizado acercamientos a China y Rusia tanto en defensa como en las áreas diplomática y económica.