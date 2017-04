Rocío González, esposa de Lenín Moreno, retomará la labor social

La esposa del presidente electo Lenín Moreno se encargará de la labor social mientras dure el siguiente Gobierno. Rocío González adelantó que será el “enlace” para que se concreten los ofrecimientos que se hicieron en campaña electoral. Este jueves 20 de abril fue nombrada voluntaria de la Fundación Operación Sonrisa.



“(Quiero) ser un enlace y un acompañamiento para todo el programa social propuesto desde la campaña por parte de Lenín Moreno y de parte nuestra con todas las mujeres voluntarias que nos han acompañado”, comentó González en la visita al hospital de la Policía, en Quito.



Ahí visitó los quirófanos y las salas donde estarán cerca de 50 niños con fisuras en labios y paladar. Las cirugías de reconstrucción serán realizadas por médicos voluntarios de Operación Sonrisa, institución no gubernamental que cumple 22 años en el país, informó su director Francisco Punina.



La esposa de Lenín Moreno señaló que trabajará de cerca con las carteras de Salud, Educación y Vivienda para poder cumplir los planes trazados. González no se autodefine como la Primera Dama de la República. “Yo digo que no hay damas de primera y segunda, todas somos de primera. Estamos trabajando en eso. Todas estas semanas hemos estado elaborando los planes y convocando a diferentes sectores para que nos colabore”.



En cuanto a su labor como voluntaria de la Fundación, señaló que se encargará de encontrar casos para que puedan ser atendidos con prontitud. La esposa del próximo Jefe de Estado estuvo con un uniforme de hospital que llevó la frase ‘Until We Heal’, que significa: Hasta que sanemos.