El robo de ‘tablets’ es uno de los delitos que más se denuncia

En zonas de la Bahía de Guayaquil las ofertas se repiten a diario. “Amigo, le vendo esta ‘tablet’ barata. Deme USD 50 por ella. Es negociable”, repetía en voz baja un hombre de unos 30 años.

En el mismo sector, otros tres ‘enganchadores’ ofrecían estos equipos electrónicos a bajo precio. “Son de segunda mano, pero están libres (no reportados como robados)”, comentaba uno de ellos.



En un local comercial, una ‘tablet’ de 10 pulgadas cuesta más de USD 100. Sin embargo, en ciertas zonas del centro de Guayaquil se la puede conseguir hasta por unos USD 30.



Para los investigadores, la razón de que los precios sean tan bajos es porque la mayoría de los equipos son robados.



De acuerdo con datos de la Policía, las ‘tablets’ son el segundo objeto electrónico más robado en Guayaquil, Durán y Samborondón, tres cantones de la provincia del Guayas. La lista la lideran los celulares. En tercer lugar están las computadoras portátiles.



Hasta el 16 de diciembre del 2016, los agentes que operan en Guayaquil confiscaron 378 ‘tablets’ porque sus propietarios no justificaron la procedencia legal. Estos equipos suelen ser comercializados en lugares como La Cadena de la Bahía de Guayaquil, advierte Carlos Coloma, jefe de la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad Brigada Anticriminal (Siprobac) de la Zona 8.



Los usuarios compran allí porque estos bienes son más económicos, pero no se dan cuentan que su procedencia es ilegal, añade el oficial.



El mes pasado, María Luna denunció el robo de sus bienes. Ella está segura que le sustrajeron la ‘tablet’ y el celular en el autobús. La estudiante se dio cuenta cuando llegó a la Universidad. Ella cree que una mujer que estaba detrás de ella pudo ser la autora.



Esta es una de las principales modalidades de asalto en el Puerto Principal, según Franklin Saltos, fiscal de la Unidad de Flagrancia de la ciudad. El investigador incluso revela que el robo de ‘tablets’ y otros equipos electrónicos es uno de los delitos que más se denuncian en la urbe.



A esa dependencia judicial se tramitan a diario entre dos y tres denuncias por estos hechos. En la mayoría de los casos, estos equipos son hurtados de bolsos, carteras o en locales comerciales; es decir, sin ejercer intimidaciones.



Saltos precisa que también hay denuncias por robos con violencia; hasta el 15 de diciembre pasado la Policía registró 9 883 robos a personas.



Según la Fiscalía, del 100 % de ‘tablets’ robadas en Guayaquil, solo el 40 % se recuperan en operativos policiales. El resto se venden ilegalmente.

Coloma pide a la gente discreción a la hora de usar estos bienes. Los grupos delictivos aprovechan los espacios públicos para arrancharlos.