Familiares de víctimas de otros casos investigados por perito Meza, piden que se transparente la información

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Aparte del caso del general Gabela, tenemos el de Martín Garzón, la familia Coronel y otros que seguramente irán saliendo a la luz”. Con estas palabras, el perito argentino Roberto Meza Niella hizo referencia a las otras investigaciones que realizó en el país. Los familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades ecuatorianas que se transparente la información sobre esas indagaciones.

Ocurrió durante la rueda de prensa que hubo hoy, martes 19 de junio del 2018, en un hotel ubicado en el norte de Quito. Allí, Meza no solo se refirió al caso del general Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien murió el 19 de diciembre del 2010.



También se recordó el caso del subteniente César Coronel Olivo, quien falleció el 7 de julio del 2012 en la Comandancia de Sucumbíos. Ese día, el cadáver del joven fue hallado en su habitación con un disparo en la cabeza y dos almohadas encima. Su pistola Glock de dotación estaba en su mano derecha, pero él era zurdo.



Por este hecho, el Gobierno creó una Comisión especial. También se contrató a los mismos peritos forenses de la empresa Consultoría Pericial, dirigida por Meza. “Fue asesinado en el cuartel de la Policía, un 7 de julio del 2012, en circunstancias totalmente clandestinas y ocultas”, dijo César Coronel Vega, padre del fallecido.



Indicó que la pericia entregada por el Ministerio del Interior no corresponde a lo que concluyó Meza en su informe. Los padres de la víctima indicaron que su caso fue remitido a organismos internacionales.



Julia Cárdenas, madre de Martín Garzón, contó que su hijo murió el 10 de diciembre del 2014 en la avenida Manuel Córdova Galarza. El joven circulaba por el carril derecho y una volqueta que bajaba en exceso de velocidad, por no impactarse con un bus que recogía pasajeros en la parada, se abrió repentinamente impactando al joven.



“El conductor se dio a la fuga sin prestarle los primeros auxilios y sin licencia de chofer profesional. La testigo presencial recogió las pertenencias de mi hijo, el celular y la billetera, y avisó a los familiares.



Ella es la que rinde su versión a los policías que llegaron al lugar de los hechos y a los que hicieron el parte policial. Eso consta tal cual pasaron las cosas, pero los informes realizados por los informes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) decían todo lo contrario, sin contar la versión de los testigos presenciales y parte policial”, contó Cárdenas.