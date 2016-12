El riesgo de robo a casas y personas crece durante las festividades

Las alertas se activaron. La Policía advierte que durante las festividades de Navidad y fin de año, la posibilidad de que una casa o personas sean robadas aumenta. Por eso, el jefe de Operaciones de la Policía, Ramiro Mantilla, confirmó que a escala nacional se activaron operativos de seguridad con más de 35 000 uniformados. Solo para Quito y Guayaquil se desplegaron cerca de 8 000 uniformados.

En la capital, hace dos semanas fue asaltada una casa en Chillogallo, al sur de Quito. Con un combo rompieron la chapa de la puerta. Un camión se estacionó frente a la vivienda y en cuestión de cinco minutos se llevaron una refrigeradora, una televisión, un parlante, dos computadoras y USD 200 en efectivo.



Los investigadores dicen que antes de perpetrar los robos, las bandas delictivas rondan los barrios e identifican los domicilios que quedan abandonados por días, horas y hasta minutos.

Para esta tarea tienen toda una estructura que implica el uso de motos, vehículos y personas que pasan como peatones.



Los desconocidos aprovechan esta época para simular ventas. Así saben si en las viviendas hay guardias, empleadas domésticas, niños o adultos mayores. En ciertos casos, los asaltos se realizan con armas. En diciembre del año pasado, por ejemplo, dos familias que viven en Cumbayá y Tumbaco (afueras de Quito) fueron atacadas. Cuatro personas armadas ingresaron y se llevaron más de USD 3 000 de cada domicilio. Por eso, los policías han emitido una serie de recomendaciones para que en estos días los ciudadanos no sean víctima de robos. A continuación detallamos algunas sugerencias de los agentes.



Seguridad en zonas comerciales



No saque grandes fajos de dinero frente al público. Antes de salir de casa haga grupos con billetes de USD 10 o 20 para que sea más fácil manejar el dinero. No descuide la cartera cuando pague.



Al cancelar porlas compras realizadas, no pierda de vista su tarjeta de débito o crédito; si observa que la escanean en diferentes aparatos pida explicación a un superior del almacén. Pueden clonarla.



Si siente que le observan o le siguen persistentemente ingrese a algún local y pida ayuda. Comuníquese con el 911, pues pueden ser sacapintas (quienes roban a clientes de bancos) o arranchadores.



En bares y discotecas



Evite lugares alejados de la ciudad; prefiera reunirse en locales que tengan seguridad. Este año, en Quito y Guayaquil estarán desplegados 8 000 policías y las discotecas serán vigiladas.



No lleve grandes sumas de dinero en su bolso. Tampoco tenga en su poder las tarjetas de crédito con fondos considerables. Es preferible no portar joyas. Acuda en compañía de conocidos.



Trate de no aceptar licor de personas desconocidas. Las bandas normalmente suelen actuar con drogas (escopolamina) que le producen sueño. Es lo más común en sitios de diversión.



El encargo de domicilios



Si viaja, inscriba su domicilio en el programa Encargo de Domicilio. Con eso, los agentes de las UPC vigilarán su vivienda. El servicio es gratuito. El año pasado, en Quito hubo 1 323 robos de casas.



No publique en redes sociales que va a viajar y menos que lo hará con toda su familia. Las bandas pueden aprovechar esa información para entrar y robar. Incluso pueden seguirle en la carretera.



Trate de que la numeración y el nombre de la calle estén en un lugar visible e iluminado, para que en caso de emergencia, los organismos de socorro (Policía, Bomberos, Cruz Roja) lleguen sin problemas.



Al tomar un taxi



Es preferible abordar taxis seguros, es decir, los que cuentan con cámaras de vigilancia y botones de auxilio. Fíjese que tenga los sellos municipales que avalen su funcionamiento.



Percátese de las características del chofer (corte de cabello, tatuajes, etc.) y comunique a un familiar cuando aborde el vehículo. Infórmele la placa y el tiempo estimado de llegada al destino.



En su celular inteligente active el sistema de rastreo satelital. En caso de emergencia esto le dará a la Policía una idea del lugar en el que se encuentra. No permita que el chofer cambie de ruta.



Cuidados con su vehículo



Si acude a un centro comercial no deje en el auto el tiquete que le entregan los guardias, tampoco la matrícula. Con esos documentos, los sospechosos pueden llevarse fácilmente el carro.



Trate de dejar su carro siempre en un parqueadero, pues en la calle pueden robarle las piezas del vehículo. El año pasado se reportaron 459 robos de bienes que estaban en el automotor.



Evite circular por calles oscuras; busque vías iluminadas, pues ahí es más fácil que los ojos de águila lo monitoreen. Si para en un semáforo tenga los vidrios cerrados y las puertas con todos los seguros.



Al retirara y depositar dinero



En estas fechas es usual retirar o depositar dinero. La Policía tiene el programa para vigilar el traslado de dinero. Puede pedirlo en la UPC. En diciembre del 2015 atendieron 161 pedidos.



No utilice portafolios voluminosos y llamativos para transportar el dinero, prefiera bolsos, sobres manilas o carpetas sencillas. En la medida de lo posible es preferible utilizar los autobancos.



Es recomendable el manejo de cheques o tarjetas de crédito para disminuir el uso del efectivo. Si en el banco nota algo extraño comunique el particular al jefe de seguridad o al jefe de la agencia.